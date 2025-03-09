大陸民營經濟促進法排入審議

促進民營經濟，成為本屆大陸全國「兩會」上，涉內政問題的主旋律之一，昨（8）日發表的人大常委會工作報告公布，今後一年已預安排審議34件法律案，包括制定民營經濟促進法、金融法、金融穩定法等。

在北京上月召開民營企業座談會後，促民營經濟就成為本屆「兩會」的關鍵詞，大陸國務院總理李強在發表政府工作報告中承諾，將落實促進民營經濟發展的政策措施，保護民營企業和民營企業家合法權益；中共總書記習近平出席江蘇代表團審議時，喊話江蘇「經濟大省要挑大梁」，推動科技創新、推進改革開放。

大陸全國人大委員長趙樂際昨揭露，已預安排審議34件法律案，包括修改村民委員會組織法、城市居民委員會組織法，制定民族團結進步促進法。還有，圍繞健全社會主義市場經濟法律制度，制定民營經濟促進法、國家發展計畫法、金融法、金融穩定法、耕地保護與品質提升法，及修改反不正當競爭法、企業破產法、銀行業監督管理法等。

他還提及，制定涉及生態、國家安全體系的原子能法、突發公共衛生事件應對法、網路安全法、治安管理處罰法。加強涉外領域的立法，修改對外貿易法，及圍繞人工智慧、數位經濟、大數據等新興領域加強立法研究。