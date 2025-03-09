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搶當全球第一家 小鵬飛行汽車明年量產

經濟日報／ 特派記者黃雅慧／北京8日電
小鵬匯天今年初在CES展示「陸地航母」飛行汽車。（聯合報系資料照）
小鵬匯天今年初在CES展示「陸地航母」飛行汽車。（聯合報系資料照）

大陸全國人大代表、小鵬汽車董事長何小鵬昨（8）日在兩會採訪活動上說，隨著政策推動，汽車產業鏈正向低空經濟飛速前行。小鵬汽車計劃2026年將分體式飛行汽車「陸地航母」首次量產，成為全球首個量產交付飛行汽車的公司。「我們還將汽車操控與AI結合，開發基於飛行器的操控體系。」

在全新AI時代，何小鵬表示有兩個變革的到來：一是AI會推動自動駕駛，甚至無人駕駛的加速到來；二是汽車產業正在和機器人開始進行融合。

據了解，小鵬匯天的陸地航母採用分體式設計，將飛行汽車分為可自動分離結合的陸行體與飛行體兩部分，陸行體可將飛行體完全收納至車內並進行地面行駛。

小鵬匯天官方網站顯示，陸地航母計畫在今年完成製造基地竣工、TC取證，並於2026年量產交付。在去年小鵬匯天旗下陸地航母飛行汽車超前品鑒會上，小鵬匯天創始人、總裁趙德力曾透露，陸地航母的售價在人民幣200萬元（約新台幣9,000萬元）以內。

何小鵬稱，2024年小鵬率先量產並交付端到端的自動駕駛，2025年正探索加速落地L3級別的自動駕駛，相信「今年會全方位的超越我們全球的友商」，並且在2026年期望探索在停車場L4級別的無人駕駛，包括了無人泊車和無人取車。

何小鵬指出，小鵬汽車願景就是未來出行的探索，期望在城市內做到無人駕駛汽車，期望在城市間做到低空飛行汽車，他希望在最後一公里在工廠、在社區做到機器人，相信將這些好的高科技產品能夠早一天走向全球，帶給更多全球消費者。

售價 收納 願景

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