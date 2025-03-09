陸CPI跌幅可能收斂
大陸國家統計局將於今（9）日發布2月全國居民消費價格（CPI）和全國工業生產者出廠價格（PPI）。經濟學家預測，PPI與上月相比會下跌，CPI雖然會維持連續下跌趨勢，不過跌幅會收窄。
陸媒《第一財經》最新調查顯示，大陸經濟學家們對2月CPI增速的預測均值為-0.5%，較大陸統計局公布的上月值下降1個百分點；2月PPI增速的預測均值為-2%，稍高於大陸統計局公布的上月值-2.3%。
財通證券宏觀首席分析師陳興指出，2月鮮菜、豬肉和雞蛋價格節後下降，僅鮮果價格漲勢延續。同時，考慮到春節錯位的影響，2月CPI增速預計較上月有所放緩，下降至-0.1%左右。
2月以來，原油價格降幅走擴，但有色金屬價格多有上漲，同時，各產業陸續開工復工，市場需求邊際改善，2月原材料購進和產成品出廠價格指數均上行。他預計，2月PPI增速降幅或收窄至-1.9%。
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