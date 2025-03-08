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陸對加拿大菜籽油、豌豆、豬肉等加徵關稅 將造成實質影響？

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸國務院關稅稅則委員會8日公告，將對原產於加拿大的菜籽油、油渣餅、豌豆加徵100%關稅；對水產品、豬肉加徵25%關稅。圖／路透
大陸國務院關稅稅則委員會8日公告，將對原產於加拿大的菜籽油、油渣餅、豌豆加徵100%關稅；對水產品、豬肉加徵25%關稅。圖／路透

大陸國務院關稅稅則委員會8日公告，將對原產於加拿大的菜籽油、油渣餅、豌豆加徵100%關稅；對水產品、豬肉加徵25%關稅。從相關數據來看，大陸的菜籽油並非主要從加拿大進口，也沒有依賴加拿大的水產品和豬肉，不過去年有四分之一的豌豆是從加拿大進口，預計會由烏克蘭補上這塊缺口。

財新網報導，大陸海關總署數據顯示，2024年大陸進口菜籽油約187.6萬噸，其中近六成是從俄羅斯進口；不過大陸主要進口生產菜籽油的原料油菜籽，2024年大陸進口油菜籽約638.6萬噸，其中約96%是從加拿大進口。

大陸商務部去年9月對原產於加拿大的進口油菜籽進行反傾銷調查。大陸商務部稱，初步證據和資料顯示，原產於加拿大的進口油菜籽以低於正常價值的價格向大陸出口銷售，存在傾銷。同時，該產品進入大陸市場數量大幅增長，價格持續下降，對大陸國內產業同類產品價格造成削減和抑制。該調查預計在2025年9月9日之前結束。

豌豆方面，2024年大陸進口豌豆142.2萬噸，從加拿大進口佔比超四成。這部分預計將由烏克蘭補充。相關消息指出，大陸駐烏克蘭大使馬升琨近日會見烏克蘭農業官員，雙方簽署《烏克蘭豌豆輸華植物檢疫要求議定書》和《烏克蘭野生水產品輸華檢驗檢疫和衛生要求議定書》。烏方表示，願盡快實施兩種農產品對大陸出口。

水產品和豬肉方面，大陸農業農村部數據顯示，以進口量計，加拿大是大陸第四大生豬進口來源地，佔進口總量的8.92%；加拿大也不屬於大陸前十大水產品進口來源地。

加拿大 烏克蘭 豬肉

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