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海爾CEO同框雷軍「表情包」意外爆紅 笑稱：不想當網紅

聯合報／ 記者黃雅慧／北京即時報導
海爾集團首席CEO周雲杰因被網友做成表情包意外走紅，成為兩會媒體追逐焦點之一。周雲杰8日在受訪時稱，2025年海爾集團要全面擁抱AI。記者黃雅慧／攝影
海爾集團首席CEO周雲杰因被網友做成表情包意外走紅，成為兩會媒體追逐焦點之一。周雲杰8日在受訪時稱，2025年海爾集團要全面擁抱AI。記者黃雅慧／攝影

大陸全國兩會（政協、人大）一大看點便是追逐熱門企業家，今年兩會上話題人物除了小米集團董事長雷軍之外，5日人大開幕式會前，與其一同登上委員通道的海爾集團首席CEO周雲杰因被網友做成表情包意外走紅，成為兩會媒體追逐焦點之一。不過，周雲杰8日在受訪時頻稱，「沒有要當網紅，希望大家能記住海爾的產品」。

兩會期間，「周雲杰和雷軍同框後走紅」、「站在雷軍背後的老總意外走紅」等相關話題持續上熱搜榜，而周雲杰意外成為今年兩會熱門企業家之一。

周雲杰表示，他今年建議主要圍繞人工智能方向，包括如何與智慧家居、產業互聯網結合，還有在血液製品裡如何運用，基本上結合目前海爾集團正在著力的智慧家庭、產業互聯網與大健康事業有關。他說，「2025年對海爾來講是一個AI全面應用的元年，希望我們全體員工全員全流程能夠擁抱AI。」

周雲杰5日在委員通道上分享的主題為海爾全球化過程，他總結三個關鍵字，分別是堅守、創新、共贏。他提及要堅守名牌、創新跟融入時代、融入當地。其中科技創新是品牌能否立足世界的關鍵變量。

儘管周雲杰會場中希望大家聚焦海爾產品與其建議，但多數人關心的還是他未來會否抓住這一波意外的流量，步上網紅CEO之路。極目新聞引述周雲杰7日在朋友圈上發文表示，欣然接受網友的調侃，也表示網友評論有想像力，自己也被逗笑，並稱已經讓品牌部同事從中發掘有才情的網友，歡迎他們成為海爾的代言人。他也預告，為更好地跟網友零距離互動，去年底就與品牌部討論過，規劃在三月底四月初啟動開號。

公開資料顯示，周雲杰1988年畢業於華中科技大學，先任職於青島電冰箱總廠，2000年出任海爾集團副總裁，負責大陸市場銷售，2004年負責全球銷售，此後一路晉升，並於2021年11月正式任海爾集團董事會主席、首席CEO。

海爾集團於1984年創立，前身是青島電冰箱總廠，前CEO張瑞敏實施名牌戰略、多元化戰略與國際化戰略，訂定海爾成為首批中國世界名牌基礎。

5日人大開幕式會前，小米集團董事長雷軍（右）與海爾集團首席CEO周雲杰（左）一同登上代表通道分享企業經驗。記者黃雅慧／攝影
5日人大開幕式會前，小米集團董事長雷軍（右）與海爾集團首席CEO周雲杰（左）一同登上代表通道分享企業經驗。記者黃雅慧／攝影
小米集團董事長雷軍（右）與海爾集團首席CEO周雲杰（左）一同登上代表通道的畫面被網友做成梗圖流傳。圖／取自海報新聞
小米集團董事長雷軍（右）與海爾集團首席CEO周雲杰（左）一同登上代表通道的畫面被網友做成梗圖流傳。圖／取自海報新聞

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