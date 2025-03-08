講稿藏AR眼鏡！吉利汽車創始人出席政協會議 發言過程成亮點

大陸全國政協委員、吉利控股集團董事長李書福7日在全國政協十四屆三次會議第二次全體會議上發言，相較其他委員帶著講稿上台、不時低頭看稿，李書福在發言過程中配戴AR眼鏡，讓他能夠在發言過程中透過鏡片看到講稿，成為場上亮點。

李書福的發言主題為「積極運用數字技術綠色技術，改造提升傳統製造業」，港媒《星島日報》報導，李書福在演講過程中佩戴了一副AR智慧眼鏡，把發言稿「藏」在眼鏡中，能夠根據語速即時投射內容。

不過眼鏡可能在發言過程出了一些狀況，李書福後來還是要有看紙本講稿。另有影片拍到，李書福在座位上向坐在旁邊的大陸交通運輸部前部長李小鵬介紹這副AR眼鏡。

北京日報報導，每年兩會前都會有不少委員給大會發言組投稿，全國政協組會對稿件精挑細選，被選中的委員也會反覆琢磨講稿。由於每個人的發言時間只有6分鐘左右，要在短時間內完整表達自己的建議，就需要確保講稿的每句話都有份量。

李書福吉利汽車創始人、吉利集團董事長，資本市場上，有李書福或吉利背景的上市公司主要包括吉利汽車、Volvo、極星汽車、路特斯、億咖通、錢江摩托、漢馬科技、力帆科技等八家企業，集中在汽車、機車、汽車智慧科技等領域。