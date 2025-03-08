《哪吒2》票房佳促出品方光線傳媒股價大漲 斥資55億北京置產

大陸電影票房冠軍《哪吒2》出品方北京光線傳媒因電影票房表現佳、公司股價大漲，近日公告擬以人民幣12.2億元（合約新台幣55.39億元）在北京買樓置業。光線傳媒表示，本次交易完成對公司的戰略規劃、生產經營、資產優化、人才培養等方面具有長遠意義。

光線傳媒7日晚間發布《購買資產公告》稱，公司與北京光曜致新冬城企業管理諮詢合夥企業、北京翰合投資管理有限公司簽署買賣協議，本次交易為承債式買賣交易，交易所涉全部款項合計為人民幣12.20億元。

交易完成後，光線傳媒將取得光曜致新和北京翰合分別持有的北京棫霖企業管理有限公司99%、1%的股權以及隨附於其上的全部權利和利益，北京棫霖將成為公司持股100%的子公司。

光線傳媒提到，公司內部組建了具有業內領先的動畫製作能力的團隊，已成為公司人數最多的業務單元，目前仍在引進專業人才，為團隊注入新的活力；除此之外，基於公司對未來業務發展的戰略規劃，預計總體人員規模將持續擴大。本次購買資產，是公司基於當前及未來發展需求所做出的重要決策，有利於推動公司發展戰略的落地實施，確保公司在行業內保持領先地位。

澎湃新聞指出，儘管光線傳媒並未實時披露來自《哪吒2》的票房收入，但人民幣12.2億元對於光線傳媒而言並不算小數目，畢竟該公司去年前三季度淨利不足人民幣5億元。光線傳媒2024年三季報顯示，公司去年前三季度營業收入為人民幣14.42億元，增長53.37%；淨利人民幣4.61億元，增長25.08%。

貓眼專業版實時票房數據顯示，截至3月7日，《哪吒2》總票房達到人民幣144.4億元；光線傳媒的股價截至3月7日收盤，光線傳媒收報人民幣23.18元/股，跌3.94%。2月5日至今，光線傳媒漲幅高達143.23%。