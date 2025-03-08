陸反制加拿大電動車加稅 中汽協：希望中加共同維護全球經貿合作秩序

加拿大政府自去年10月對所有大陸製造電動車徵收100%關稅，大陸國務院在今日提出反歧視措施，將從3月起對原產於加拿大的菜籽油、油渣餅、豌豆等加徵關稅。中國汽車工業協會今回應，堅定支持關於公告所作的決定，並稱加方盲目跟隨他國，採取單邊加徵關稅措施，破壞了全球汽車產業鏈供應鏈安全與穩定。

大陸國務院關稅稅則委員會辦公室8日發布公告，自2025年3月20日起，對原產於加拿大的菜子油、油渣餅、豌豆加徵100%關稅；對原產於加拿大的水產品、豬肉加徵25%關稅。

中國汽車工業協會表示，大陸商務部此次針對加拿大對華相關限制性措施的反歧視調查所作的裁決符合世貿規則，是維護行業發展的正常舉措，堅定支持關於公告所作的決定。加方違反世貿組織規則，盲目跟隨他國，採取單邊加徵關稅措施，破壞了全球汽車產業鏈供應鏈安全與穩定，阻礙了中加兩國汽車產業開展正常經貿合作，極大損害了包括加拿大當地消費者的利益。中國汽車工業協會對此表示強烈反對。

中國汽車工業協會表示又稱，中國電動汽車等產業發展基於自身比較優勢，是開放競爭的結果。中國電動汽車受到包括加拿大消費者在內的全球用戶歡迎，也為全球應對氣候變化和綠色轉型作出巨大貢獻。希望中國政府繼續和加拿大相關方加強交流和磋商，共同維護全球經貿合作秩序，為全球汽車產業可持續發展和能源轉型做出積極貢獻。

加拿大對大陸製造電動車的關稅加徵是在去年10月開始生效，根據中國汽車流通協會發布的數據，大陸2024年新能源汽車累計出口量201萬台，前10名分別是比利時、巴西、英國、泰國、菲律賓、墨西哥、印度、阿拉伯聯合大公國、澳洲、以色列，上述合計出口的新能源車數量為114萬台。加拿大並不是大陸出口電動車的主要國家，且2024年大陸出口美加地區的純電動數量明顯放緩。