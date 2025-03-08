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稱採取反歧視措施 陸3月起對加拿大豌豆、水產品、豬肉等加徵關稅

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
加拿大政府自去年10月對所有大陸製造電動車徵收100%關稅、對進口自大陸的鋼鐵和鋁產品課徵25%關稅，引發大陸方面多次提出抗議。 (FLORENCE LO/路透社圖片)
加拿大政府自去年10月對所有大陸製造電動車徵收100%關稅、對進口自大陸的鋼鐵和鋁產品課徵25%關稅，引發大陸方面多次提出抗議。 (FLORENCE LO/路透社圖片)

加拿大政府自去年10月對所有大陸製造電動車徵收100%關稅、對進口自大陸的鋼鐵和鋁產品課徵25%關稅，引發大陸方面多次提出抗議。大陸國務院關稅稅則委員今祭出反擊措施，將從3月起對原產於加拿大的菜籽油、油渣餅、豌豆加徵100%關稅；對原產於加拿大的水產品、豬肉加徵25%關稅。

大陸商務部貿易救濟局同日於官網發布「公布就加拿大對華相關限制性措施進行反歧視調查的裁定」，裁定加拿大相關被調查措施構成《中華人民共和國對外貿易法》第七條「在貿易方面對中國採取的歧視性的禁止、限制或者其他類似措施」，相關措施影響了正常貿易秩序，對中國造成嚴重負面影響。

公告續指，根據《中華人民共和國對外貿易法》和《中華人民共和國關稅法》相關規定，採取反歧視措施，對原產於加拿大的部分進口商品加徵關稅。相關措施另行公告。

大陸國務院關稅稅則委員會辦公室發布公告表示，根據《中華人民共和國關稅法》、《中華人民共和國海關法》、《中華人民共和國對外貿易法》等法律法規和國際法基本原則，經國務院批准，國務院關稅稅則委員會發布公告，自2025年3月20日起，對原產於加拿大的菜籽油、油渣餅、豌豆加徵100%關稅；對原產於加拿大的水產品、豬肉加徵25%關稅。

大陸國務院關稅稅則委員會辦公室表示，加方單邊加徵關稅的做法罔顧客觀事實和世界貿易組織規則，是典型的貿易保護主義做法，構成對中方的歧視性措施，嚴重侵害中方的合法權益，破壞中加經貿關係。中方敦促加方理性看待雙邊經貿合作，尊重客觀事實，遵守世界貿易組織規則，立即糾正錯誤做法。

加拿大 國務院 豬肉

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