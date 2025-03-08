京東去年第4季獲利增近兩倍

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
京東集團公布2024年第4季及全年財報，去年第4季營收人民幣3,469億元，年增13.4%，淨利人民幣98.5億元（約新台幣443億元），大增190.8%。（路透）
京東集團公布2024年第4季及全年財報，去年第4季營收人民幣3,469億元，年增13.4%，淨利人民幣98.5億元（約新台幣443億元），大增190.8%。（路透）

京東集團公布2024年第4季及全年財報，去年第4季營收人民幣3,469億元，年增13.4%，淨利人民幣98.5億元（約新台幣443億元），大增190.8%。京東集團CEO許冉表示，第4季大部分品類收入、活躍用戶數等關鍵指標，均實現雙位數增長。

財新網報導，京東2024年全年營收人民幣1兆1,588億元，年增6.8%，淨利人民幣414億元（約新台幣1,863億元），年增71.1%。

財報顯示，去年第4季，京東商品收入人民幣2,809.7億元，年增14%。電子產品及家用電器商品銷售在大陸以舊換新補貼刺激下回升，收入年增15.8%；而得益於超市和時尚品類的增長，日用百貨商品收入增速加快至11.1%。

京東服務收入為人民幣660億元，年增10.8%。物流及其他服務收入年增9.5%，平台及廣告服務收入年增12.7%。

京東集團 人民幣 台幣

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