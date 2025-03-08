不受政治因素干擾 兩岸貿易額年增8.8%
據大陸海關總署公布的數據，大陸與台灣今年前兩個月的進出口總額為431億7,610 萬美元，與去年同期增長8.8%。這顯示賴清德總統去年5月上台主政後，兩岸的貿易額並未因政治因素干擾而呈現衰減，仍然保持巨幅上升的現象。
大陸去年曾在5月及9月兩度宣布取消ECFA早收清單中約168項商品優惠關稅，一般以為兩岸貿易將受到衝擊。但自去年6月以來，兩岸每個月的貿易額與前一年同期相比，都一直保持著9到11個百分點左右的增長，在去年6到10月之間，甚至都有11%以上增長。
大陸公布的數據顯示，大陸前兩個月向台灣出口112億4,500萬美元，自台灣進口319億3,110萬美元，分別年增8.4%及年增8.9%，合計年增8.8%。
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