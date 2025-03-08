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陸出口放緩、進口意外萎縮 專家憂美中貿易戰不利經濟復甦

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸海關總署昨日公布今年前兩個月進出口數據顯示，以美元計價，前兩個月出口年增2.3%，進口意外萎縮8.4%，均遜於預期。（新華社）
大陸海關總署昨日公布今年前兩個月進出口數據顯示，以美元計價，前兩個月出口年增2.3%，進口意外萎縮8.4%，均遜於預期。（新華社）

大陸海關總署昨（7）日公布今年前兩個月進出口數據顯示，以美元計價，前兩個月出口年增2.3%，進口意外萎縮8.4%，均遜於預期。

路透對經濟學家的調查曾預測，今年前兩個月出口將成長5%，進口將成長1%。相較之下，2024年12月出口成長 10.7%，進口成長 1%，顯示今年前兩個月表現不如預期。

隨著中美兩國針鋒相對的關稅升級為新一輪貿易戰，大陸出口貨物在連續九個月擴張後失去動力。然而就在大陸政府宣布2025年經濟成長率約5%幾天後，貿易數據低迷恐阻礙大陸經濟復甦。

對於出口增速較去年底回落，東方金誠首席宏觀分析師王青表示，年初以來外需整體呈現放緩態勢，但仍會存在一定「搶出口」效應。

界面新聞報導，根據大陸海關數據顯示，今年1-2月，大陸前三大出口市場分別是東協、歐盟和美國，其中，對東協出口年增5.7%，對美國出口年增2.3%，對歐盟出口年增0.6%。

展望3月，王青指出，美國總統川普宣布自3月4日起，再對大陸關稅上調10個百分點。綜合考慮大陸出口企業利潤、近期人民幣匯率走勢，3月加徵關稅，將對大陸出口到美國形成較大衝擊，根據數據顯示，2月下旬以後美東、美西航線出口運價指數出現快速下滑，與去年同期相比大幅轉負。

王青認為，2024年美國市場在大陸整體外貿出口中的占比約14.5%，對美出口下滑短期內將對整體出口形成較大拖累。不過，考慮到去年3月出口基數偏低等因素，預計3月出口與去年相比仍將保持1%左右的正增長。

對於進口增速的大幅回落，王青指出，一方面去年第4季官方製造業PMI指數中的進口指數仍處於較低的收縮區間，顯示內需不振對進口的影響依然存在。另一方面，歷史數據顯示，貿易戰對進口的傳導速度較快。

往後看，他提到，考慮到大陸對外貿易具有「大進大出」的特徵，加工貿易占比較高，貿易戰在壓低大陸出口增速的同時，必然會對進口有較大的影響，預計從3月開始大陸進口增速可能進一步放緩。

川普 指數 海關 美國

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