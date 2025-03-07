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霸王茶姬赴美IPO獲大陸證監會備案 衝刺「新茶飲第五股」

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
霸王茶姬赴美IPO獲大陸證監會備案 ，衝刺「新茶飲第五股」。記者林宸誼／攝影
霸王茶姬赴美IPO獲大陸證監會備案 ，衝刺「新茶飲第五股」。記者林宸誼／攝影

大陸證監會國際合作司發布「關於 Chagee Holdings Limited（茶姬控股公司）境外發行上市備案通知書」。霸王茶姬擬發行不超過6,473萬股普通股，並在美國那斯達克證券交易所或紐約證券交易所上市。

這代表霸王茶姬，將成為繼奈雪的茶、茶百道、古茗、蜜雪冰城之後的「新茶飲第五股」。霸王茶姬回應稱：「以監管披露為準。」

觀察者網報導，霸王茶姬成立於 2017 年，以「東方新茶飲」為定位，主打原葉鮮奶茶和果茶系列，在資本的加持下，這兩年發展迅速。按照今年1月霸王茶姬發布的2024年會友報告，截至2024年底，全球會員數達到1.78億，年增約160%，全球門店數量超過6,000家，經典產品「伯牙絕弦」累計銷售突破6億杯。

另從業績上看，霸王茶姬創辦人張俊傑，在去年5月舉辦的「現代東方茶創新論壇」上曾透露，2023年霸王茶姬總銷售（GMV）人民幣108億元，2024年第1季度總銷售超人民幣58億元，預計2024年全年總銷售可以超過人民幣200億元。

當時，張俊傑甚至揚言：「6年前，我們說要全面對標星巴克，今年（2024年）我們定下了一個目標，中國銷售額超過星巴克（中國）。」至於是否達成了目標，要等到遞交招股書之後才可知。

而本次霸王茶姬選擇美股上市，或與全球化戰略有關。自2019年8月在馬來西亞開設了海外首店後，霸王茶姬便積極開拓海外市場。去年底有消息傳出，霸王茶姬正籌備於2025年春季進軍美國市場，首批門店將選址於加州的爾灣市和洛杉磯市。

不久前，蜜雪冰城赴港上市，在資本市場引發巨大關注，最新市值已突破1,000億港元，這或許將讓後來者霸王茶姬更受鼓舞。

人民幣 美國 馬來西亞

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