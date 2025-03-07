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短期「搶出口」效應仍在 大陸前2月出口年增2.3%

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸海關總署7日公布，以美元計，大陸前2月出口年增2.3%，增速較2024年12月回落8.4個百分點。對於出口增速的回落，東方金誠首席宏觀分析師王青表示，年初以來外需整體呈現放緩態勢，但仍會存在一定「搶出口」效應。（美聯社）
大陸海關總署7日公布，以美元計，大陸前2月出口年增2.3%，增速較2024年12月回落8.4個百分點。對於出口增速的回落，東方金誠首席宏觀分析師王青表示，年初以來外需整體呈現放緩態勢，但仍會存在一定「搶出口」效應。（美聯社）

大陸海關總署7日公布，以美元計，大陸前2月出口年增2.3%，增速較2024年12月回落8.4個百分點；進口年減8.4%，去年12月為增長1.0%；當月實現貿易順差1,705.2億美元。

對於出口增速的回落，東方金誠首席宏觀分析師王青表示，年初以來外需整體呈現放緩態勢，但仍會存在一定「搶出口」效應。

界面新聞報導，根據大陸海關數據顯示，前2月，大陸前三大出口市場分別是東協、歐盟和美國，其中，對東協出口年增5.7%，對美國出口年增2.3%，對歐盟出口年增0.6%。

展望3月，王青指出，美國總統川普宣布自3月4日起，再對大陸關稅上調10個百分點。綜合考慮大陸出口企業利潤、近期人民幣匯率走勢，3月加徵關稅，將對大陸出口到美國形成較大衝擊，根據數據顯示，2月下旬以後美東、美西航線出口運價指數出現快速下滑，與去年同期相比大幅轉負。

王青認為，2024年美國市場在大陸整體外貿出口中的占比約14.5%，對美出口下滑短期內將對整體出口形成較大拖累。不過，考慮到去年3月出口基數偏低等因素，預計3月出口與上年相比仍將保持1%左右的正增長。

對於進口增速的大幅回落，王青指出，一方面去年第4季官方製造業PMI指數中的進口指數仍處於較低的收縮區間，顯示內需不振對進口的影響依然存在。另一方面，歷史數據顯示，貿易戰對進口的傳導速度較快。

往後看，他提到，考慮到大陸對外貿易具有「大進大出」的特徵，加工貿易占比較高，貿易戰在壓低大陸出口增速的同時，必然會對進口有較大的影響，預計從3月開始大陸進口增速可能進一步放緩。

出口值 指數 海關 美國

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