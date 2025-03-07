快訊

保德信投信傳撤出台灣 中信、玉山有意願購買？兩金控回應了

尹錫悅獲釋！南韓法院裁定「撤銷逮捕」保釋期間繼續受審

嚇人畫面曝！北巿比特犬紅燈「自開車窗」跳出 一口咬住騎士腿

中國加強碳排控管 鋼鋁水泥業年底納入碳市場

中央社／ 北京7日綜合外電報導

中國宣布擴大排放交易體系（ETS），允諾將更多產業納入碳市場，作為遏止溫室氣體汙染更廣泛努力的一環。中國規劃年底將鋼鐵、鋁和水泥等產業納入碳市場，提高碳排控制。

中國全國政協、人大會議（兩會）於4、5日相繼開幕。國務院總理李強5日於人大會議開幕式進行政府工作報告時指出，中國將積極穩妥推進碳達峰並達成碳中和，加快構建碳排放雙控制度體系，擴大全國碳排放權交易市場行業覆蓋范圍。

李強指出，中國將開展碳排放統計核算，建立產品碳足跡管理體系、碳標識認證制度。另加快建設「沙戈荒」（沙漠、戈壁、荒漠）新能源基地、發展海上風電，開展煤電低碳化改造試點示範，規劃「應對氣候變化一攬子重大工程」。

碳產業新聞網站Carbon Herald報導，目前中國的碳市場僅涵蓋發電廠，且自2021年中國啟動碳市場以來雖然交易量有所增加，但價格仍低於歐洲，從而不利限制主要的碳排放源。

中國政府現規劃到2025年底將鋼鐵、鋁和水泥等生產商納入碳市場，確保碳市場能吸納到更多的全國碳排量。

李強 碳排放 碳足跡

延伸閱讀

需求下滑、貿易戰升溫！大陸前2月出口失去動力 進口意外萎縮

兩會點火 陸股ETF爆紅

中國國防預算增7.2% 保守卻引人注意

李強的政府工作報告 1數字向美發出「不怕貿易戰」訊號

相關新聞

大陸前2月出口增長2.3%、進口下降8.4% 均弱於預期

大陸海關總署7日公布數據顯示，以美元計價，前2月出口年增2.3%，進口意外萎縮8.4%，均遜於預期。

兩岸貿易額今年前兩個月年增8.8%…韓、日都下降 澳更負增長21%

據大陸海關總署公布的數據，大陸與台灣今年前兩個月的進出口總額為431億7610 萬美元，與去年同比增長了8.8%。這顯示...

談中美科技戰…王毅：暴風雨最猛烈處 恰是哪吒鬧海舞台

大陸經濟前景複雜多變，且中美在AI科技競賽上日漸白熱化，大陸外長王毅7日在大陸兩會外交記者會上談及人工智能等科技創新問題...

需求下滑、貿易戰升溫！大陸前2月出口失去動力 進口意外萎縮

受到美國不斷升級的關稅壓力，以及大陸需求下滑，造成大陸經濟復甦蒙上陰影。大陸海關總署7日公布數據顯示，以美元計價，前2月...

廣州開陸首個老年大學DeepSeek班 名額1分鐘「秒光」

DeepSeek到底有多火？連老人家都超愛。廣州市老年幹部大學（廣州老年大學）日前開設了全中國首個老年大學DeepSee...

短期「搶出口」效應仍在 大陸前2月出口年增2.3%

大陸海關總署7日公布，以美元計，大陸前2月出口年增2.3%，增速較2024年12月回落8.4個百分點；進口年減8.4%，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。