中國加強碳排控管 鋼鋁水泥業年底納入碳市場
中國宣布擴大排放交易體系（ETS），允諾將更多產業納入碳市場，作為遏止溫室氣體汙染更廣泛努力的一環。中國規劃年底將鋼鐵、鋁和水泥等產業納入碳市場，提高碳排控制。
中國全國政協、人大會議（兩會）於4、5日相繼開幕。國務院總理李強5日於人大會議開幕式進行政府工作報告時指出，中國將積極穩妥推進碳達峰並達成碳中和，加快構建碳排放雙控制度體系，擴大全國碳排放權交易市場行業覆蓋范圍。
李強指出，中國將開展碳排放統計核算，建立產品碳足跡管理體系、碳標識認證制度。另加快建設「沙戈荒」（沙漠、戈壁、荒漠）新能源基地、發展海上風電，開展煤電低碳化改造試點示範，規劃「應對氣候變化一攬子重大工程」。
碳產業新聞網站Carbon Herald報導，目前中國的碳市場僅涵蓋發電廠，且自2021年中國啟動碳市場以來雖然交易量有所增加，但價格仍低於歐洲，從而不利限制主要的碳排放源。
中國政府現規劃到2025年底將鋼鐵、鋁和水泥等生產商納入碳市場，確保碳市場能吸納到更多的全國碳排量。
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