需求下滑、貿易戰升溫！大陸前2月出口失去動力 進口意外萎縮

受到美國不斷升級的關稅壓力，以及大陸需求下滑，造成大陸經濟復甦蒙上陰影。大陸海關總署7日公布數據顯示，以美元計價，前2月出口年增2.3%，進口意外萎縮8.4%，均遜於預期。貿易順差達到1,705.1億美元。

考慮到春節假期每年可能在不同的月份，大陸1月和2月的主要指標通常合併發布，以消除春節假期因素的影響。

中華經濟研究院第一研究所助研究員王國臣7日表示，由於川普對大陸加徵關稅的效應正發揮，去年年底就有一波急單拉貨潮，因此今年前2月出口數據縮減是可以預期，不過數據仍然是正的，代表大陸出口數據還微弱的成長，中國製造仍然無可替代。

他指出，其次由於川普加徵關稅是緩步進行，在慢慢追加過程中，急單跟轉單效應還會持續，貿易商在加徵關稅10%也會下單，20%也還是會下單。「然而需要注意的兩頭在外的加工出口已開始慢慢萎縮，壓抑了出口的需求；此外由於外商繼續外移，陸企也往海外移動，也會帶動設備、原物料的或中間財務出口，所以出口一定還會長期為正。」

至於大陸看重的電動車、鋰電池、太陽能產品「新三樣」，王國臣認為，仍不足以支撐出口成為新增長引擎。因此展望3月出口數據還是會在0以上，但不會像過去一年呈現兩位數增長。

此外王國臣提到，從進口數據可以看出是持續衰退，也反映出大陸的內需頹靡，無論是廠商或消費者的需求都是往下走，所以消費頹靡就不需要這麼多進口。

路透報導，大陸工人們因農曆新年而停止了工作，而美國總統川普，在 2 月 4 日設定的第一個關稅期限，也對那些為了趕在關稅實施前完成發貨的出口商造成了衝擊。

分析人士表示，進口量暴跌顯示北京方面已開始減少主要大宗商品的購買量，為與第二屆川普政府未來四年的激烈貿易緊張局勢做準備。

經濟學人智庫高級經濟學家許天辰表示，穀物、鐵礦石和原油等進口商品都出現下降，這可能與大陸自身建立戰略儲備的考慮有關。

許天辰補充說：「大陸在 2024 年可能進口了太多石油，需要減少購買；而大陸鋼鐵產量明顯超過了經濟所需，因此也減少對鐵礦石購買。」

精準資產管理首席經濟學家張志偉也表示，大陸前 2月進口大幅下降，可能既反映了境內需求疲軟，也反映了加工貿易進口的下降。

大陸決策者已誓言到2025年將優先刺激消費和內需，大陸國務院總理李強5日稱，消費和內需「不足」且「疲軟」。李強也提到：「外部環境日益複雜，單邊主義、保護主義抬頭，可能對大陸貿易產生較大影響。」他強調，大陸亟需調整目前主要依賴製造業和貿易的成長模式。