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大陸前2月出口增長2.3%、進口下降8.4% 均弱於預期

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸海關總署7日公布數據顯示，以美元計價，前2月出口年增2.3%，進口意外萎縮8.4%，均遜於預期。(美聯社)
大陸海關總署7日公布數據顯示，以美元計價，前2月出口年增2.3%，進口意外萎縮8.4%，均遜於預期。(美聯社)

大陸海關總署7日公布數據顯示，以美元計價，前2月出口年增2.3%，進口意外萎縮8.4%，均遜於預期。

路透對經濟學家的調查曾預測，出口將成長 5%，進口將成長 1%。相較之下，2024 年 12 月出口成長 10.7%，進口成長 1.0%。

隨著中美兩國針鋒相對的關稅升級為新一輪貿易戰，大陸出口貨物在連續 9 個月擴張後失去動力。然而就在大陸政府宣布2025年經濟成長率約5%幾天後，貿易數據低迷有可能阻礙大陸經濟復甦。

根據海關數據顯示，以人民幣計價，2025年前2月，大陸貨物貿易進出口總值人民幣6.54兆元，年減1.2%。其中，出口人民幣3.88兆元，年增3.4%；進口人民幣2.66兆元，下降7.3%。

前2月貿易順差1,705.2億美元，高於路透調查中值的1,423.5億美元。

前2月，東協是大陸第一大貿易伙伴，與東協貿易總值為人民幣1.03兆元，年增4%，佔外貿總值的15.8%。其中，對東協出口人民幣6,266.8億元，年增6.8%；自東協進口人民幣4,066.5億元，年減0.2%。

歐盟為第二大貿易伙伴，與歐盟貿易總值為人民幣8,333.4億元，下降0.2%，佔12.7%。其中，對歐盟出口人民幣5682.6億元，年增1.8%；自歐盟進口人民幣2,650.8億元，年減4.3%。

美國為第三大貿易伙伴，與美國貿易總值為人民幣7,336.7億元，年增3.5%，佔11.2%。其中，對美國出口人民幣5,431.3億元，年增3.4%；自美國進口人民幣1,905.4億元，年增3.8%。

在外界關注的大陸機電產品，占出口比重6成，其中自動數據處理設備及零部件 、積體電路和汽車出口增長。

前2月，大陸出口機電產品人民幣2.33兆元，年增5.4%，占大陸出口總值的60%。其中，自動數據處理設備及其零部件人民幣 2,176.8億元，年增11.7%；積體電路人民幣1,804.4億元，年增13.2%；手機人民幣1,340.8億元，年減2.2%；汽車人民幣1,160.2億元，年增3.7%。

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