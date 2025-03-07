美烏要簽礦產協議前 中烏簽了豌豆及水產品輸陸檢疫議定書

根據微信公眾號「中國駐烏克蘭大使館」消息，3月6日，大陸駐烏克蘭大使馬升琨會見烏克蘭農業政策與食品部部長科瓦利、食品安全與消費者保護署署長特卡丘克。馬大使代表中國海關總署與特卡丘克署長簽署《烏克蘭豌豆輸華植物檢疫要求議定書》和《烏克蘭野生水產品輸華檢驗檢疫和衛生要求議定書》。

正當彭博社援引多名消息人士報導稱，美烏官員最早可能會於下週再度碰面以簽署礦產協議；中烏則傳出農業合作的計畫。

據公眾號，馬升琨積極評價中烏農業領域合作，表示議定書簽署將進一步擴大兩國農產品貿易合作，豐富中烏戰略伙伴關係內涵。中烏農業領域合作互補性強、潛力大，中方願與烏方進一步加強相關合作，造福兩國人民。

科瓦利則表示，中國是全球最大的農業進口國，也是烏第一大貿易伙伴國，是烏農產品出口重要方向，相信簽署有關議定書將有力促進兩國農產品貿易。烏願儘快實施兩種農產品對華出口，並逐步增加對華農產品出口種類。 雙方還就農業領域其他交流與合作交換了意見。

消息並稱，雙方還就農業領域其他交流與合作交換了意見。