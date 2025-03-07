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美烏要簽礦產協議前 中烏簽了豌豆及水產品輸陸檢疫議定書

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸駐烏克蘭大使馬升琨與烏克蘭食品安全與消費者保護署署長特卡丘克簽署《烏克蘭豌豆輸華植物檢疫要求議定書》和《烏克蘭野生水產品輸華檢驗檢疫和衛生要求議定書》。 中國駐烏克蘭大使館微信公眾號
大陸駐烏克蘭大使馬升琨與烏克蘭食品安全與消費者保護署署長特卡丘克簽署《烏克蘭豌豆輸華植物檢疫要求議定書》和《烏克蘭野生水產品輸華檢驗檢疫和衛生要求議定書》。 中國駐烏克蘭大使館微信公眾號

根據微信公眾號「中國駐烏克蘭大使館」消息，3月6日，大陸駐烏克蘭大使馬升琨會見烏克蘭農業政策與食品部部長科瓦利、食品安全與消費者保護署署長特卡丘克。馬大使代表中國海關總署與特卡丘克署長簽署《烏克蘭豌豆輸華植物檢疫要求議定書》和《烏克蘭野生水產品輸華檢驗檢疫和衛生要求議定書》。

正當彭博社援引多名消息人士報導稱，美烏官員最早可能會於下週再度碰面以簽署礦產協議；中烏則傳出農業合作的計畫。

據公眾號，馬升琨積極評價中烏農業領域合作，表示議定書簽署將進一步擴大兩國農產品貿易合作，豐富中烏戰略伙伴關係內涵。中烏農業領域合作互補性強、潛力大，中方願與烏方進一步加強相關合作，造福兩國人民。

科瓦利則表示，中國是全球最大的農業進口國，也是烏第一大貿易伙伴國，是烏農產品出口重要方向，相信簽署有關議定書將有力促進兩國農產品貿易。烏願儘快實施兩種農產品對華出口，並逐步增加對華農產品出口種類。 雙方還就農業領域其他交流與合作交換了意見。

消息並稱，雙方還就農業領域其他交流與合作交換了意見。

公眾號 烏克蘭

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