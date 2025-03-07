快訊

越看越焦慮！她遇1亂象嚇到刪Threads 過來人有共鳴：一堆偏激的人

瘋搶私中／錄取率8%擠破頭 進明星私中即握頂大門票？

台灣寶可夢中心推17款超Q寶可夢文具用品！網讚新品束口袋：大人也想用

聽新聞
0:00 / 0:00

美起草行政命令 對停靠美國港口的陸製或懸陸旗船隻收取費用

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
路透報導，美國計劃對任何由中國建造或懸掛中國國旗的船隻停靠美國港口收取費用。 （歐新社）
路透報導，美國計劃對任何由中國建造或懸掛中國國旗的船隻停靠美國港口收取費用。 （歐新社）

路透社報導，根據路透社週四看到的一份標記日期2月27日的行政命令草案，美國計劃對任何包含中國建造或懸掛中國國旗的船隻停靠美國港口收取費用，並將敦促盟友也採取類似行動，否則將面臨報復。

報導稱，美國川普政府正在起草一項行政命令，旨在重振國內造船業並削弱中國對全球航運業的控制。

彭博社早在2月23日就已報導，美國貿易代表署（USTR）2月21日提議徵收一些服務費，包含對進入美國港口的陸製船舶徵收多達100萬美元的稅款。川普政府也提議初期至少1%出口美國產品的海運商船，須為美國籍且由美國業者營運，此後增加比率，在七年後達到15%，最終也將包含船舶須由美國打造的規定。

不過，當初的訊息只說要對中國製造的船舶收取費用，路透今天報導的訊息則進一步顯示，計畫已擴及到即使只是懸掛中國國旗的船隻停靠美國港口，也將被收取費用。此外，美國還將敦促盟友也採取類似行動，如果盟友沒這麼做，將遭到美國的報復。

如果這一命令真的被川普簽署執行，美國等於是糾集了盟友，對中國製及懸掛中國旗幟的貨輪進行全面的圍堵。

中共 川普 美國 造船

延伸閱讀

政策又轉彎！墨加部分商品延徵關稅 川普與兩國領導人互動大不同

證明與習近平關係好 川普：不再稱新冠是「中國病毒」

川普上任推動新經濟政策 牽動全球政經發展

台灣要如何因應川普政權時代

相關新聞

美起草行政命令 對停靠美國港口的陸製或懸陸旗船隻收取費用

路透社報導，根據路透社週四看到的一份標記日期2月27日的行政命令草案，美國計劃對任何包含中國建造或懸掛中國國旗的船隻停靠...

發改委：設國家基金 做大創新型企業

大陸國務院總理李強五日發表政府工作報告，將今年經濟增長目標定在百分之五左右。大陸兩會昨安排經濟記者會，表示要以促消費、支...

北上廣消費疲軟 二線城市竄起

大陸今年的政府工作報告中提及十大工作任務，首重提振消費、全方位擴大國內需求，陸媒指，從大陸各個城市發布數據中發現，大陸的...

陸推全球首款5.5G機器人 升級版「夸父」

樂聚、中國移動、華為昨（6）日在世界行動通訊大會（MWC）上，聯合發表全球首款搭載5G-A（5.5G）技術的人形機器人「...

美烏要簽礦產協議前 中烏簽了豌豆及水產品輸陸檢疫議定書

根據微信公眾號「中國駐烏克蘭大使館」消息，3月6日，大陸駐烏克蘭大使馬升琨會見烏克蘭農業政策與食品部部長科瓦利、食品安全...

東部增1.8億噸頁岩油儲量

大陸探明新油田，中國石化表示，經中國自然資源部油氣儲量評審辦公室評審認定，中國石化新興、溱潼油田均為典型的陸相斷陷盆地頁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。