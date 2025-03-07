大陸國務院總理李強將今年經濟增長目標定在5%左右。大陸兩會6日安排經濟記者會，表示要以促消費、支持科技創新為主力，並釋出擇機降準降息、財政已預留空間應對不確定因素等利多，大陸發改委主任鄭柵潔預告，近期會很快公布提振消費專項活動，將設立國家創業引導基金，做優做強做大創新型企業。

大陸十四屆全國人大三次會議6日安排鄭柵潔、財政部長藍佛安、商務部長王文濤、人行行長潘功勝、證監會主席吳清等，回應如何實現經濟增長目標。

面對美方加徵關稅壓力與挑戰，鄭柵潔坦承，外部環境不確定性增加，需求不足，部分行業企業生產經營困難，但這些都是前進中、發展中問題，能克服解決，在擴內需上要把促消費、為民生做更好的結合。

消費方面，王文濤表示，今年有兩項重點：一是以舊換新「加力擴圍、惠民升級」，擴大換新補貼品類範圍；二是提升服務消費，做到「對外開放，對內放開」，滿足各層次服務消費需求。

藍佛安說，財政會有幾個措施，加大對消費品直接補貼、加大對民生投入力度，比如提高城鄉居民養老金、對重點領域個人消費貸款或餐飲住宿等指定領域貼息以降低融資成本。應對外部不確定因素，中央財政預留充足儲備工具和政策空間。

潘功勝表示，將根據形勢擇機降準降息，目前金融機構存款準備金率、中央銀行向商業銀行提供的結構性貨幣政策工具資金利率還有向下空間。

支持AI等科技創新亦為一大重點。潘功勝說將推出兩項政策，一是推出債券市場科技板，支持金融機構、科技企業、私募股權投資機構等三類主體發行科技創新債券；二是優化科技創新和技術改造再貸款政策，比如擴大貸款規模、降低再貸款利率等。

吳清從資本市場支持提出三點：一是加快健全科技企業支持機制；二是培育長期資本、耐心資本；三是加大支持科創金融產品供給等。