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MWC通訊+智慧硬體…新趨勢

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

一年一度的世界行動通訊大會（MWC）不再只局限於通訊產品，在今年央視春晚以機器人表演扭秧歌爆紅的宇樹科技，在今年MWC就擁有一個獨立展台；樂聚機器人則出現在華為展台，代表通訊融合機器人等智慧硬體成趨勢。

科創板日報報導，宇樹科技人員介紹，2024年的海外訂單相比2023年翻了好幾倍。今年年初以來一直保持很忙碌的狀態。德國、義大利這些海外市場需求較大，主要客戶是大專院校客戶、科技公司用於科學研究和技術研發。

售價方面，境內價格人民幣9.9萬（約新台幣45萬元）的宇樹科技Unitree G1人形機器人，海外售價約1.6萬美元（約新台幣53萬元），是目前最受歡迎的機型。配置更高的UnitreeH1價格在6到9萬美元（約新台幣199萬元到298萬元）。

大陸AI搜索企業博查這次也到MWC參展。博查首席技術官（CTO）翁柔瑩表示，公司專注於to B的AI搜索應用程式介面（API），在大陸承接60%以上AI應用的聯網搜索需求，也是DeepSeek聯網搜索提供方。

新台幣 機器人

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