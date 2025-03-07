艾司摩爾將設北京維修中心

荷蘭半導體設備巨頭艾司摩爾（ASML）近期舉行年報會議。據陸媒報導，ASML計畫於今（2025）年在北京開設一個新的回收與維修中心（Reuse & Repair Center），以取代之前租用的小型維修部門。外界認為，美國阻止艾司摩爾出售最新設備給大陸，讓艾司摩爾決定擴大維修業務穩住市場。

艾司摩爾年報顯示，大陸在ASML總營收中占比達36%，是其最大市場。

ASML坦言，公司面臨日益複雜的限制和可能採取的措施所帶來的持續風險，料今年大陸銷售額將降至20%。

不過，ASML仍維持今年全公司銷售預測，料營收介於300億至350億歐元，以中位數計算年增15%。其中，AI產業熱潮將帶動對EUV（極紫外光）微影設備的需求，而這些設備是生產先進晶片的關鍵技術。

綜合界面新聞、芯智訊等陸媒報導，ASML計畫進一步投資提升其全球設備修復能力，使其與公司增長相符。「2025年，我們計畫在北京開設一個新的再利用和維修中心，這標誌著再利用製造業的又一個重要進步。」

ASML大陸內部人士透露，該公司將透過進行維修和再利用活動，並在需要材料的地方附近負責維修，能夠減少物流時間、零件庫存成本和對環境的影響，ASML此次是在北京新建一棟大樓來作為維修中心，原有的設施和人員將會在大樓建成後搬入。

據悉，ASML大概在2023年就在北京亦莊租用辦公場地建了一個小型的維修部門。目前，ASML在亞洲（南韓、台灣和大陸）、美國（威爾頓、聖地牙哥、華盛頓州溫哥華）和歐盟（荷蘭費爾德霍溫）設有維修中心，與當地供應商和專業維修夥伴合作，打造本地生態系統。

ASML去年全年實現銷售淨額283億歐元，較前年增加2.6%，但其淨利為75.7億歐元，較前年降低3.4%。其中，大陸是ASML的最大市場，去(2024)年貢獻約101.9億歐元的營收，在總營收中占比達36%。