北部灣盆地油氣勘探突破

中國海油6日發布消息，位於中國北部灣海域的潿洲10-5油氣田獲得高產油氣流，標誌著北部灣盆地古生界潛山油氣勘探獲重大突破，對保障國家能源安全具有重要意義。

中新社報導，潿洲10-5油氣田位於南海北部灣海域，距離北海市約75公里，平均水深約37米。探井鑽遇油氣層283米，完鑽井深約4840米。經測試，該井日產天然氣約37萬立方米，日產原油約102噸，成為北部灣盆地首個花崗岩潛山油氣勘探發現。

北部灣盆地潿西南凹陷是中國海域勘探程度最高的凹陷之一。經過40餘年的勘探開發，發現整裝油氣田的難度逐漸增加，亟須尋找新的儲量增長領域。近年來，中國海油加強複雜潛山成儲理論研究與關鍵技術攻關，推動潛山成為中國近海油氣勘探儲量增長點。

中國海油湛江分公司南海西部石油研究院院長范彩偉說，潿西南凹陷是北部灣盆地油氣最富集的凹陷，開展花崗岩潛山成山、成儲、成藏研究攻關，優選成藏條件最有利的近窪斷裂帶實施鑽探。

中國海油首席執行官周心懷表示，近年來，中國海油在中國多個海域獲得了多種類型潛山的大中型油氣發現，進一步夯實了公司的油氣資源基礎。此次在北部灣盆地探獲勘探發現，將有助於保障油氣資源穩定供應。