聽新聞
0:00 / 0:00

北上廣消費疲軟 二線城市竄起

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
陸媒統計發現，2024年大陸各城市消費增速分化嚴重，頭部城市消費疲軟狀況明顯。圖為某手機品牌銷售門店情況。（新華社）
陸媒統計發現，2024年大陸各城市消費增速分化嚴重，頭部城市消費疲軟狀況明顯。圖為某手機品牌銷售門店情況。（新華社）

大陸今年的政府工作報告中提及十大工作任務，首重提振消費、全方位擴大國內需求，陸媒指，從大陸各個城市發布數據中發現，大陸的城市消費增速分化嚴重，尤其頭部城市（指上海、北京、深圳、重慶、廣州等地）消費疲軟狀況明顯，報導分析，認為這是因為居民對經濟形式的判斷更為敏感，在消費選擇轉趨保守。

2024年，大陸社會消費品零售總額年增3.5%，較2023年回落3.7個百分點，增速遠低於疫情前8%以上的水準。內需對經濟增長的貢獻率為69.7%，其中最終消費支出的貢獻率為44.5%，較2023年有所下降。

澎湃新聞整理大陸各縣市數據發現，在2024年172個可用城市統計數據中，社會消費品零售總額最高的是上海，達到人民幣1兆7940億元，最低的是甘肅省甘南藏族自治州，僅有人民幣51.98億元，相差345倍。

從增速方面來看，整體上呈現出「腰部城市」消費情況好於頭部和尾部城市的情況，當前GDP在人民幣2500億至1兆元之間的城市（腰部城市）社會消費品零售總額增速較高；而兆元級城市（頭部城市），和GDP在人民幣2500億元以下的城市（尾部城市）增速較低。

「腰部城市」處於新產業和城市化投資的紅利期，往往能以較低成本承接頭部城市的產業轉移。由於基數較低，一個新興產業投資的大項目即可顯著拉動增速。同時，這些城市借鑑頭部城市發展經驗，有效規避投資風險。這個階段政府支出增加，居民收入上漲，需求升級旺盛，對「以舊換新」等政策有較好反應，在電商、文旅方面的表現也比較優異。

而頭部城市作為經濟規模最大、產業結構最更新、外來人口最多、社會消費品零售總額基數最高的一組，卻是消費衰退最嚴重的一組城市。2024年27個兆級城市的平均社會消費品零售總額增速為2.6%，平均消費占GDP比率為34.7%，均為四類城市中最低值。其中，北上廣作為大陸一線城市消費品零售總額衰退最為嚴重，天津是負增長，濟南、佛山、東莞也趨於零增長。

大陸頭部城市消費疲軟的狀況明顯，一部分原因是高收入群體因預期變化轉向保守消費，報導稱，調查發現，月收入愈高、教育程度愈高的消費者，因預期變化轉向保守消費的比率就愈高，顯示這群人對經濟形式的判斷更為敏感。

上海 人民幣

延伸閱讀

南美唯一邦交國…大陸以進口牛肉誘與台斷交 巴拉圭霸氣拒絕

美起訴大陸人士駭攻台灣 外交部：無遭駭侵入跡證

川普政府盼日本調高防衛費 日方表示礙難接受

陸2025年GDP目標能實現？ 陸發改委主任：充滿信心

相關新聞

發改委：設國家基金 做大創新型企業

大陸國務院總理李強五日發表政府工作報告，將今年經濟增長目標定在百分之五左右。大陸兩會昨安排經濟記者會，表示要以促消費、支...

北上廣消費疲軟 二線城市竄起

大陸今年的政府工作報告中提及十大工作任務，首重提振消費、全方位擴大國內需求，陸媒指，從大陸各個城市發布數據中發現，大陸的...

陸推全球首款5.5G機器人 升級版「夸父」

樂聚、中國移動、華為昨（6）日在世界行動通訊大會（MWC）上，聯合發表全球首款搭載5G-A（5.5G）技術的人形機器人「...

東部增1.8億噸頁岩油儲量

大陸探明新油田，中國石化表示，經中國自然資源部油氣儲量評審辦公室評審認定，中國石化新興、溱潼油田均為典型的陸相斷陷盆地頁...

陸2月物流業景氣指數49.3%

中國物流與採購聯合會日前發布數據顯示，受季節性因素影響，2月中國物流業景氣指數為49.3%。從今年前兩個月指數運行情況看...

北部灣盆地油氣勘探突破

中國海油6日發布消息，位於中國北部灣海域的潿洲10-5油氣田獲得高產油氣流，標誌著北部灣盆地古生界潛山油氣勘探獲重大突破...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。