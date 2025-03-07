北上廣消費疲軟 二線城市竄起

大陸今年的政府工作報告中提及十大工作任務，首重提振消費、全方位擴大國內需求，陸媒指，從大陸各個城市發布數據中發現，大陸的城市消費增速分化嚴重，尤其頭部城市（指上海、北京、深圳、重慶、廣州等地）消費疲軟狀況明顯，報導分析，認為這是因為居民對經濟形式的判斷更為敏感，在消費選擇轉趨保守。

2024年，大陸社會消費品零售總額年增3.5%，較2023年回落3.7個百分點，增速遠低於疫情前8%以上的水準。內需對經濟增長的貢獻率為69.7%，其中最終消費支出的貢獻率為44.5%，較2023年有所下降。

澎湃新聞整理大陸各縣市數據發現，在2024年172個可用城市統計數據中，社會消費品零售總額最高的是上海，達到人民幣1兆7940億元，最低的是甘肅省甘南藏族自治州，僅有人民幣51.98億元，相差345倍。

從增速方面來看，整體上呈現出「腰部城市」消費情況好於頭部和尾部城市的情況，當前GDP在人民幣2500億至1兆元之間的城市（腰部城市）社會消費品零售總額增速較高；而兆元級城市（頭部城市），和GDP在人民幣2500億元以下的城市（尾部城市）增速較低。

「腰部城市」處於新產業和城市化投資的紅利期，往往能以較低成本承接頭部城市的產業轉移。由於基數較低，一個新興產業投資的大項目即可顯著拉動增速。同時，這些城市借鑑頭部城市發展經驗，有效規避投資風險。這個階段政府支出增加，居民收入上漲，需求升級旺盛，對「以舊換新」等政策有較好反應，在電商、文旅方面的表現也比較優異。

而頭部城市作為經濟規模最大、產業結構最更新、外來人口最多、社會消費品零售總額基數最高的一組，卻是消費衰退最嚴重的一組城市。2024年27個兆級城市的平均社會消費品零售總額增速為2.6%，平均消費占GDP比率為34.7%，均為四類城市中最低值。其中，北上廣作為大陸一線城市消費品零售總額衰退最為嚴重，天津是負增長，濟南、佛山、東莞也趨於零增長。

大陸頭部城市消費疲軟的狀況明顯，一部分原因是高收入群體因預期變化轉向保守消費，報導稱，調查發現，月收入愈高、教育程度愈高的消費者，因預期變化轉向保守消費的比率就愈高，顯示這群人對經濟形式的判斷更為敏感。