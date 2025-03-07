陸2月物流業景氣指數49.3%

中國物流與採購聯合會日前發布數據顯示，受季節性因素影響，2月中國物流業景氣指數為49.3%。從今年前兩個月指數運行情況看，節後物流需求正有序恢復。

中新社報導，中國物流與採購聯合會副會長何輝認為，2月物流業景氣指數有所回調，主要受春節等因素影響，業務總量指數、設備利用率指數等指標有所回落，其中東部地區和中部地區業務總量指數處於擴張區間。

主要指標中，業務總量指數為49.3%，較上月回落0.4個百分點。新訂單指數為50.6%，較上月上升0.7個百分點，三大區域均保持在擴張區間，西部地區新訂單指數達到52.3%。

中國物流信息中心物流統計處處長胡焓認為，從今年年初兩個月的物流業景氣指數運行來看，主要呈現以下特點：一是節後有序復甦，其中中部、東部地區率先恢復，西部地區蓄勢待發，2月份西部地區新訂單指數和預期指數均高於中部、東部地區，預示後期西部地區物流業務即將發力。

二是企業經營效率和盈利能力提升，民營企業盈利水平上升相對較快，2月企業庫存周轉次數指數、資金周轉率指數均環比上升0.1個百分點，平均庫存量指數環比下降0.3個百分點，同時，中小微企業主營業務利潤指數上升幅度好於大型企業。

三是行業結構趨於均衡。

胡焓表示，從後期市場來看，2月份業務活動預期指數為54.4%，環比上升0.6個百分點，鐵路運輸業、道路運輸業和航空運輸業業務活動預期指數分別達到54.6%、51.5%和57.1%，對後期中國物流需求全面復甦起到穩定支撐作用。