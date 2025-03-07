海口消博會 北京市首任主賓省

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

第五屆中國國際消費品博覽會將於4月13日至18日在海南省海口市舉辦，本屆參展國別和地區更加多元；全球頭部企業匯聚；英國任主賓國；首次設立主賓省，由北京市擔任，都將成為本屆消博會的新亮點。

中新社報導，海南國際經濟發展局總經濟師、新聞發言人曾蓉日前表示，目前各項籌備工作進展順利。除了英國，法國、瑞士、愛爾蘭、捷克、加拿大、日本、韓國、馬來西亞、泰國等國家和地區的優質消費企業和產品參展。斯洛伐克官方展團、巴西官方展團、新加坡企業展團等新朋友也將亮相。

美國雅詩蘭黛集團、英國利潔時曼倫集團、德國大眾集團、泰國正大集團等全球頭部企業和品牌確認獨立參展。法國高端香水品牌佩槍朱麗葉、英國奢護品牌歐臻廷等近十個全球高奢品牌也將參展。 　　

在國貨方面，茅台、華熙生物、李子柒非遺服飾等確認參展。本屆消博會還將舉辦「外貿優品中國行」活動，展示精選外貿產品，組織外貿企業投資對接活動。

曾蓉表示，消博會「買全球、賣全球」的全球公共服務平台作用將進一步凸顯。本屆消博會將更加聚焦消費科技、人工智能、低空飛行、潮流時尚、大健康、智能網聯汽車等新消費熱點，舉辦時尚消費、數字消費、健康消費、低空經濟、新能源汽車環島眾測賽等系列配套活動；眾多境外全球頭部企業高管和專業採購商將率團入境參展參會，面對面開展品牌推介和供需對接。

品牌 經濟發展 英國

延伸閱讀

約有20國有意加入「援烏聯盟」 英國官員：目前仍處初步階段

鈊象營收／2月17.47億元 創歷史次高

中國留英博士生性侵案受害者或逾50人 富二代背景、住奢華公寓

上海設低空無線電頻譜安全專委會 低空經濟添隱形翅膀

相關新聞

發改委：設國家基金 做大創新型企業

大陸國務院總理李強五日發表政府工作報告，將今年經濟增長目標定在百分之五左右。大陸兩會昨安排經濟記者會，表示要以促消費、支...

北上廣消費疲軟 二線城市竄起

大陸今年的政府工作報告中提及十大工作任務，首重提振消費、全方位擴大國內需求，陸媒指，從大陸各個城市發布數據中發現，大陸的...

陸推全球首款5.5G機器人 升級版「夸父」

樂聚、中國移動、華為昨（6）日在世界行動通訊大會（MWC）上，聯合發表全球首款搭載5G-A（5.5G）技術的人形機器人「...

東部增1.8億噸頁岩油儲量

大陸探明新油田，中國石化表示，經中國自然資源部油氣儲量評審辦公室評審認定，中國石化新興、溱潼油田均為典型的陸相斷陷盆地頁...

陸2月物流業景氣指數49.3%

中國物流與採購聯合會日前發布數據顯示，受季節性因素影響，2月中國物流業景氣指數為49.3%。從今年前兩個月指數運行情況看...

北部灣盆地油氣勘探突破

中國海油6日發布消息，位於中國北部灣海域的潿洲10-5油氣田獲得高產油氣流，標誌著北部灣盆地古生界潛山油氣勘探獲重大突破...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。