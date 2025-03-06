小米MWC狂秀肌肉：手機在海外比iPhone賣得貴 憑什麼？

小米集團在西班牙巴塞隆納舉行的MWC25期間狂秀肌肉，召開小米15 系列手機全球發表會，展示小米澎湃OS2、小米平板7 Pro、小米Buds5 Pro、小米手表S4、小米電動滑板車5 Max等多款「人車家全生態」新品，值得注意的是，小米15 Ultra手機在歐洲定價比iPhone 16 Pro還貴，憑什麼？

澎湃新聞報導，小米的最新力作：小米15與小米15 Ultra的海外發表是此次的重頭戲（小米並未發表小米15 Pro的海外版），定位最高的小米15 Ultra起售價為1,299英鎊（約合11,914元人民幣）或1,499歐元（約合11,349元人民幣），要比大陸國內6,499元人民幣的定價高出80%。

iPhone 16 Pro在歐洲的起售價為1,449歐元（折合人民幣11,184元），小米15 Ultra此次定價超越蘋果，足見小米對小米15 Ultra的自信。

而小米15海外版的定價也超出外界預期，其起售價達到899英鎊（約合8,245元人民幣）或999歐元（當前約合7,563元人民幣），同樣相比大陸國內的定價高了80%上下。

兩款機型僅提供12+256GB、12+512GB兩種存儲規格可選，或許是海外用戶對手機存儲不太敏感，因此沒有推出16+1TB的頂配版。

陸媒認為小米在海外的高定價策略是正確的，海外市場不同於大陸市場，當地用戶對海外品牌的接受程度並不高，倘若依舊延續大陸那套打性價比價格戰，就難免會給海外用戶留下「便宜沒好貨」的印象，也難以拉高自己在海外市場的品牌形象。

2023年6月，小米13 Ultra正式登陸歐洲市場，這也是小米首款面向海外的Ultra機型。2024年2月，小米14 Ultra國際版在MWC24前一天正式發表，兩款Ultra國際版的推出，不難看出小米是想要改變國外消費者心中「小米都是一些中低端機型」的固有印象。

而此次小米15 Ultra海外版的發佈則是徹底幫助小米在海外高端手機市場站穩腳跟。

小米集團總裁盧偉冰在發佈會上表示，在海外市場，小米現在最重要的目標在600-1,000美元價位段（約合人民幣4,730元-7,280元）的高端手機市場打出名堂，而在1,000美元以上的超高端市場，則全靠剛剛發佈的小米15 Ultra。（小米15 Ultra海外版的預售量實現超過100%的增長）

明小米已經意識到，在海外市場中想要取得更高的市場，就不能再走那條以中低端路線為主、高端產品為輔的路線，而是要一步到位塑造起高端形象。畢竟在海外的低端手機市場中，三星依舊是行業龍頭，其他廠商在短時間內難以撼動。

小米出海大獲成功，靠的不止是好產品，盧偉冰透露未來五年小米在海外市場的戰略規劃，小米或將成為繼蘋果和三星外的第三大手機廠商。

此話並非空穴來風，從小米官方公佈的資料，小米在2024年前三季的海外市場收入為人民幣1,161億元，年增30%左右，小米在海外市場的表現越來越好。

2025年會是小米在海外市場的一次重大轉捩點，如果說之前的小米只是在海外市場打出了名聲，讓海外用戶知道了這麼一個品質好價格便宜的中國品牌，那麼今年小米就將用一系列高端產品讓他們明白，小米為何能在十幾年的市場廝殺中成功活下來並成為國際手機巨頭之一。

例如在本屆MWC25的小米展區上，小米一口氣就丟出了兩款王炸產品：小米Su7 Ultra電動車和小米模組光學系統。前者已經在大陸取得大定約2萬輛的好成績，是目前性價比最高的高性能跑車，此次亮相MWC也吸引了不少海外媒體駐足觀看；後者則是進一步驗證了小米依舊有著強大的創新能力。

小米模組光學系統就是小米小米在一台「特調」的手機上，安裝了一顆不屬於手機的光學鏡頭，然後再借助手機原本的高算力，來對鏡頭捕捉到的各種光學資訊進行優化，讓用戶實現更專業的拍攝。

這非常符合小米一貫以來的思路：將手機影像做好的同時，以外接套裝等方式給用戶更豐富、更好玩、更專業的影像解決方案，比如之前的攝影手柄套裝、外接鏡頭以及這次的小米模組光學系統。

小米模組光學系統的出現也意味著手機影像已經到了一個新階段：當硬體和演算法都已經到了卷無可卷的地步時，向外部「借力」進行產品設計創新或許就能「四兩撥千斤」。

不過想要依靠手機就取得更高的海外市場未免有些不現實，在去年的MWC24上，小米就將「人車家全生態」戰略以及小米澎湃OS帶到了海外市場，今年也帶來了更加完整的「人車家全生態」生態，為未來百億設備和百億連接做好了萬物互聯的底座。

小米還將在2025-2029年期間在海外建立1萬間小米之家，更多海外門店的建立也將為小米鋪設一條更完整的全球經銷體系，更重要的是，小米完全可以把國內小米之家的成功經驗應用到全球市場上，這能進一步提升小米在當地的品牌知名度和影響力。

早期的大陸國產品牌出海選擇的是成本最低的「貼牌戰略」，但長期來看對品牌形象的塑造並不是好事，而如今的國產品牌出海已經會優先搭建自己的品牌、通路、工廠，並想清楚如何以手機或其他產品為核心打造一套適合當地的商業模式。

目前的小米已經成功了一大半，毫無疑問它們已經在海外市場取得了不錯的成績和收穫。但也要不斷地創新和變革，以適應不斷變化的市場環境和消費者需求，應對海外市場的挑戰和機遇，成為一個真正的世界級品牌。