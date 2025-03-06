華為Mate XT三折機拿下MWC大獎 海外人士紛看好

華為在世界移動通信大會（MWC 2025）設立一個豪華展區，向海外觀眾和科技愛好者展示其最新的產品和技術成果。其中，華為Mate XT 非凡大師三折機成為MWC 2025最受關注的產品，吸引大量參觀者的圍觀與讚歎，很多人久久不願離去。並且還拿下了包括PhoneArena、FoneArena等多個媒體的Best of MWC 2025獎項。

央廣網報導，華為Mate XT 非凡大師是全球首款商用三折疊屏手機，在過去行業內只有相關概念產品和圖紙的情況下，華為率先在2024年9月拿出了商用量產三折疊屏手機，並持續熱銷至今。如今，借助MWC 2025這一國際舞臺，華為Mate XT 非凡大師獲得了更多向海外展示的機會，包括西班牙國王也來到現場駐足體驗，進一步證明了這款國產折疊屏手機在全球範圍的影響力和吸引力。

值得一提的是，華為Mate XT 非凡大師還在MWC 2025獲得了多家海外媒體的讚譽，Techradar表示，華為Mate XT 非凡大師在他們最喜歡的產品中，一定名列前茅。CNBC則認為華為Mate XT 非凡大師在MWC 2025的亮相，彰顯了華為創新型公司的品牌形象。

華為Mate XT 非凡大師能夠實現量產，並獲得全球範圍的高度關注，離不開其在鉸鏈和材料技術上的多項突破。華為自研的天工鉸鏈，首次實現了折疊屏鉸鏈系統內外彎折，結合精密機械結構調校和微米級數位孿生模型的反復調試，為用戶帶來了絲滑順暢的開合體驗。同時，華為還通過材料和結構創新，將華為Mate XT 非凡大師的展開厚度控制在3.6毫米，一上手便令人驚豔。

華為之所以能推出全球首款商用三折疊手機Mate XT 非凡大師，主要得益於其強大的自主研發和創新能力，自2019年，華為便推出了旗下首款折疊屏手機，鉸鏈技術不斷迭代的同時，也擁有了最齊全的折疊屏陣容，多年背後的成果積累，助推華為率先達成三折疊屏手機的成功量產。

此外，無論做怎樣的創新產品，華為都堅持以用戶為中心的設計理念，精準把握市場需求和未來趨勢。結合用戶對折疊屏手感、全能屬性的需求，華為Mate XT 非凡大師確實也做到了輕薄與全能並重，無論是影像、續航還是通信能力都是行業內獨樹一幟的水準，這樣稀缺且全能的產品，放眼全球，足以勝任當下最具創新性的消費電子產品。