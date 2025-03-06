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置換存量隱性債務獲成效 陸財長藍佛安：堅決防止化了舊帳又添新帳

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸財政部部長藍佛安6日參與十四屆全國人大三次會議經濟主題記者會。（圖／取自新華社）
大陸財政部部長藍佛安6日參與十四屆全國人大三次會議經濟主題記者會。（圖／取自新華社）

大陸政府去年11月宣布增加人民幣6兆元地方政府債務限額，用於置換存量隱性債務。大陸財政部部長藍佛安6日在大陸十四屆全國人大三次會議經濟主題記者會上表示，該政策落地實施，化債工作深入推進，受到地方普遍歡迎，並達到化債壓力大大減輕以及金融環境持續改善。

藍佛安表示，該政策落實後，地方政府債務風險有效緩釋，且隱性債務顯性化，債務管理更加規範透明。截至今年3月5日，地方共發行置換債券人民幣2.96兆元；此外，高息債務低息化，去年發行的人民幣2兆元置換債券，利率水平下降平均超過2.5個百分點，部分地區下降更為明顯，預計這部分置換債券5年利息減少人民幣2,000億元以上，極大減輕地方資金壓力和利息支出。

其次，通過實施置換政策打通經濟循環堵點，各地暢通資金鏈條，帶動社會資本、金融資源，科技型企業業等經營主體得到有力支持；地方因此能騰出更多資金，在義務教育、基本養老、基本醫療、低保、優撫等民生福利上；今年地方安排更多資金用於科技創新、促進消費等重點支出，增幅較去年均有提高。

隨著置換政策落地，也有效帶動各地方政府為融資所組建的融資平台退出，從去年四季度情況看，置換政策實施後平台減少4,680家，佔全年減少總數的三分之二以上。同時，通過帶動改善銀行等金融機構資產質量，增強信貸投放意願，更好服務實體經濟發展

藍佛安表示，下一步，將加快落實落細債務置換政策，指導地方盡早發行使用置換債券額度；持續推進融資平台改革轉型，剝離平台政府融資功能，結合企業實際分類推進市場化轉型，嚴防國有企事業單位穿上「新馬甲」；堅決遏制新增隱性債務，進一步完善監測體系，將遏制違法違規舉債作為財政監管的重點，將不新增隱性債務作為鐵的紀律，堅決防止化了舊帳又添新帳。

人民幣 債務 經濟發展

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