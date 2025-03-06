超OpenAI？ 陸團隊發布通用型AI Agent產品Manus爆紅

一個由大陸團隊研發的全球首個通用型AI Agent（自主智能體）產品－Manus開啟部分內測。值得注意的是，它能直接交付的完整成果遠超OpenAI同類產品，創下GAIA基準測試新紀錄。

據鈦媒體報導，Manus由大陸公司Monica.im團隊研發，而Manus的名字源自拉丁語「Mens et Manus」（寓意「mind and hand」，即手腦並用），其設計哲學強調「知識不僅要在腦中，更要用手執行」。身為全球首款通用型AI Agent，Manus的定位遠超傳統聊天機器人或任務助手，其核心能力在於從目標設定到成果交付的全部自主執行，可媲美人類專家的思考與行動能力。

快科技提到，比起其他同樣能操作多任務或能幫忙點外送訂飯店的Agent，Manus涵蓋更多領域和達成更高的執行品質。不論用戶需要深入的市場研究、繁瑣的文件批量處理、個性化的旅行規劃還是專業的數據分析，Manus都能透過獨立思考和系統規劃，在其虛擬環境中調用如編寫並執行代碼、智能瀏覽網頁、操作各類網頁應用等各類工具，Manus已超越其他AI，能獨立思考並採取行動。

據悉，官方放出約40個案例，展示Manus在多領域的應用能力，包括個性化旅行規劃、股票分析、教育課程開發、保險政策比較、B2B供應商採購、財務報告分析、公司名單整理、在線商店運營分析、活動解釋圖製作、面試安排、潛在客戶尋找，以及記者會提詞器製作。

消息一出，關注AI Agent產品的全球網友即一窩蜂湧入Manus官網，一度使其頁面當機，造成需要輸入邀請碼才能試用的局面。甚至有不少網友現在二手交易平台上求購邀請碼，導致Manus邀請碼被炒至標價人民幣999元至5萬元不等。

財聯社指出，Manus在具權威性的GAIA基準測試中取得了SOTA（State-of-the-Art）的成績創下新紀錄，顯示其性能遠超OpenAI同類產品。其自主任務執行能力涵蓋金融分析、教育課件生成、工業設計等場景，單任務平均調用5.3個專業工具，複雜專案首次完成率突破78%，進一步證明AI自主智能領域邁出了重要一步。