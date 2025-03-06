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人行：擇機降準降息、保持人民幣匯率在合理水準上穩定

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中國人民銀行行長潘功勝6日在十四屆全國人大三次會議經濟主題記者會上表示，將根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，擇機降準降息。（圖／取自新華社）
中國人民銀行行長潘功勝6日在十四屆全國人大三次會議經濟主題記者會上表示，將根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，擇機降準降息。（圖／取自新華社）

2025年大陸政府工作報告5日發布，當中提及要實施適度寬鬆的貨幣政策，中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝6日在十四屆全國人大三次會議經濟主題記者會上表示，將根據大陸的國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，擇機降準降息，並保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。

潘功勝表示，人民銀行將貫徹落實好中央決策部署，實施好適度寬鬆的貨幣政策，平衡好短期與長期、穩增長與防風險、內部均衡與外部均衡、支持實體經濟與保持銀行體系自身健康性的關係。

潘功勝指出，今年將根據大陸國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，擇機降準降息。目前金融機構存款準備金率平均為6.6%，還有下行空間，中央銀行向商業銀行提供的結構性貨幣政策工具資金利率也有下行空間。

在政策傳導上，將進一步完善利率調控框架，持續強化利率政策的執行和監督，對於一些不合理的、容易削減貨幣政策傳導的市場行為加強規範，推動落實銀行補充資本金等措施。

最後在匯率方面，潘功勝表示政策和立場是一貫的，將堅持市場在匯率形成中的決定性作用，保持匯率彈性。同時，強化預期引導，堅決防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。

中國人民銀行 實體經濟 貨幣

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