快訊

川普國會演講嘲笑非洲國家賴索托「沒人聽過」 外長震驚：相當侮辱

台積電加碼千億投資美國 魏哲家直球對決揭原因：不影響台灣11座廠投資

台積電擴大在美投資 賴總統致詞全文曝光「沒有來自美國的壓力」

港股連兩天大漲 恆指盤中創3年新高

中央社／ 香港6日電
港股示意圖。圖／中新社
港股示意圖。圖／中新社

港股市近兩天持續大漲，恆生指數今天以24369點作收，盤中一度攻上24410點創下近3年來新高。

在中國全國人大和政協「兩會」召開的背景下，恆指昨天大漲652點，收23594點。今天又持續昨天的漲勢，全天在高檔震盪，終場以24369點大漲775點作收，漲幅達3.29%，成交金額也放大到港幣3771億元。

中概股仍然是這波漲勢的火車頭，各類股票全面上揚，包括與人工智慧有關的科技和軟體、內需、食品、汽車、銀行和金融股。其中騰訊漲7.61%收544元、阿里巴巴漲8.39%收140.8元、快手漲15.09%收60.8元、金蝶國際漲20.85%收17.04元。

分析人士普遍認為，港股持續飆升並創新高，主因還是DeepSeek的出現，以及投資者憧憬中國人大和政協「兩會」結束後，北京方面可能推出更多有利經濟發展的措施。

有分析人士指出，港股可能出現價值重估，短期內仍會上漲。

兩會 恆生指數 港股

延伸閱讀

繼昨出席江蘇團後 習近平看望政協教育界委員

台指期 外資減碼空單

口誤？川普暗示對進口銅加徵25%關稅 紐約銅期貨聞聲大漲

陸全國政協「台聯」小組會 倡對台宣傳「中國民主」

相關新聞

DeepSeek有勁敵！阿里發布新開源模型 家用顯卡就能跑

阿里巴巴AI To C業務旗下AI應用「阿里通義」在6日正式發布最新的開源推理模型通義千問QwQ-32B，其官方介紹稱，...

華為余承東「出2張大牌」 官宣問界M9、M8上市時間

華為余承東日前發布視頻，稱自己要出牌了，牌還挺大。視頻裡，余承東手握一把牌，首先打出了一張9，很明顯，這就是將於本月上市...

人行：擇機降準降息、保持人民幣匯率在合理水準上穩定

2025年大陸政府工作報告5日發布，當中提及要實施適度寬鬆的貨幣政策，中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝6日在十四屆全國...

港股連兩天大漲 恆指盤中創3年新高

香港股市近兩天持續大漲，恆生指數今天以24369點作收，盤中一度攻上24410點創下近3年來新高

陸2025年GDP目標能實現？ 陸發改委主任：充滿信心

大陸2025年政府工作報告將今年GDP增速目標設為5%，在6日舉行的大陸十四屆全國人大三次會議經濟主題記者會上，面對美媒...

飲品門市全球最多！蜜雪集團股價創新高 市值破5493億元

大陸茶飲品牌「蜜雪冰城」母公司蜜雪集團，3日甫在港交所掛牌上市，6日股價延續上市以來的上漲勢頭，盤中，蜜雪集團股價一度漲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。