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人大經濟記者會 發改委：設立國家創業投資引導基金

中央社／ 台北6日電

中國國家發展改革委主任鄭柵潔今天在14屆全國人大三次會議經濟主題記者會上宣布，中國將設立國家創業投資引導基金，聚焦於人工智慧、量子科技、未來能源、生物醫藥等領域。

14屆全國人大三次會議經濟主題記者會今天下午舉行，國家發展和改革委員會主任鄭柵潔、財政部部長藍佛安、商務部部長王文濤、中國人民銀行行長潘功勝、中國證券監督管理委員會主席吳清針對發展改革、財政預算、商務、金融證券等相關問題回答中外記者提問。

鄭柵潔在會上宣布，中國將設立國家創業投資引導基金，引導基金將聚焦人工智慧、量子科技、未來能源、生物醫藥等前沿領域，通過市場化方式投資種子期、初創期企業，適當兼顧早中期中小微企業，支持原創性、顛覆性技術創新和關鍵核心技術攻關，培育發展戰略性新興產業和未來產業。

據中國官媒央視新聞報導，國家創業投資引導基金主要引導金融資本投早、投小、投長期、投硬科技。預計國家創業投資引導基金將吸引帶動地方、社會資本近人民幣1兆元（下同，約新台幣4.4兆元）。

在領域方面，報導指出，今年政府工作報告中提到的生物製造、具身智慧、6G等，也均在投資領域之內。國家發展改革委相關負責人表示，新設立的國家創業投資引導基金將有力解決科創企業發展初期普遍面臨的資金短缺問題。

另外，鄭柵潔也在會上預告，提振消費專項行動方案將很快發布實施。

中國人民銀行 創業 記者會

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