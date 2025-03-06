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陸2025年GDP目標能實現？ 陸發改委主任：充滿信心

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸十四屆全國人大三次會議6日舉行經濟主題記者會，大陸國家發改委主任鄭柵潔回應媒體提問。新華社
大陸十四屆全國人大三次會議6日舉行經濟主題記者會，大陸國家發改委主任鄭柵潔回應媒體提問。新華社

大陸2025年政府工作報告將今年GDP增速目標設為5%，在6日舉行的大陸十四屆全國人大三次會議經濟主題記者會上，面對美媒詢問目標能否實現，大陸國家發展和改革委員會主任鄭柵潔回應，5%左右的目標有基礎、有支撐、有保障，「對此充滿信心」。

鄭柵潔表示，今年5%左右的預期目標，是黨中央、國務院經過綜合研判、科學論證、系統平衡，穩慎提出的，在工作層面上，也為實現這個目標做了扎實和充分的準備。

關於外部環境的不確定性增加，面臨國內需求仍然不足、一些行業企業生產經營困難等問題，鄭回應，這些困難挑戰都是前進和發展中的問題，都能克服解決，「可以說是關關難過關關過，前路漫漫亦燦燦。」

鄭柵潔從大陸政府「十大工作任務」中回應當中幾項工作重點。在促消費和惠民生方面，加力提振居民消費、支持範圍也擴大。他提到，多部門近期聯合制定《提振消費專項行動方案》，很快將公布實施。

政府投資方面，鄭柵潔指出，國家層面用於投資建設的資金規模就達到人民幣5兆元以上，將更加注重提高投資效益；民間投資方面，將支持民營企業在新興產業、未來產業的投資布局。

鄭表示，近期還將設立國家創業投資引導基金，大陸國務院常務會近期研究了化解重點產業結構性矛盾的政策措施，將分行業公布具體方案，推動落後低效產能退出，擴大中高端產能供給，讓供給側更好地適應市場需求的變化。

最後鄭柵潔提到深入實施「全國統一大市場建設指引」，鄭表示，要推進高水平對外開放，進一步暢通國內國際雙循環。全面、深入開展有效降低全社會物流成本行動，降低各領域、各環節的不合理成本。公布實施民營經濟促進法，並加快推動解決拖欠帳款等問題。

國務院

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