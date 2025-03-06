飲品門市全球最多！蜜雪集團股價創新高 市值破5493億元

大陸茶飲品牌「蜜雪冰城」母公司蜜雪集團，3日甫在港交所掛牌上市，6日股價延續上市以來的上漲勢頭，盤中，蜜雪集團股價一度漲至355港元，漲超19%，再創上市新高，市值突破1300億港元（約合新台幣5493億元）。

界面新聞報導，國際投行對蜜雪集團的增長潛力高度評價。國金證券指出，公司通過「供應鏈智能化+下沉市場精細化」策略，在縣域市場形成 「降維打擊」能力；高盛則上調其目標市值，認為AI技術應用將進一步提升企業利潤。

近月共有2家機構給予蜜雪集團評級：3月4日，太平洋證券首次給予公司「增持」的評級，最高目標價格317.8港元；3月5日，中信建投首次給予公司「買入」評級。

數據顯示，蜜雪集團旗下的蜜雪冰城在2024年共賣出約90億杯飲料，創造約人民幣583億元零售額。截至2024年12月31日，蜜雪冰城共擁有46479家門市，若從門市數量來看，蜜雪冰城已成為全球最大的現製飲料企業。

在2022、2023以及2024年前9個月，蜜雪冰城分別實現人民幣136億、203億及187億的收入，按年增長31.2%、49.6%及 21.2%，淨利潤則分別為人民幣20億、32億以及35億，按年增長5.3%、58.3%及42.3%。