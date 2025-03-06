快訊

他偷打20把鑰匙潛入女生家！看電視忘記時間被抓 落網稱「想聞她家」

2026元旦落周四…是否彈性放假兩派網友戰翻 行政院回應

飲品門市全球最多！蜜雪集團股價創新高 市值破5493億元

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸飲料企業蜜雪集團6日股價延續上市以來的上漲勢頭，盤中，蜜雪集團股價一度漲至349港元，漲超17%，再創上市新高，市值突破1300億港元。（圖／取自蜜雪冰城微博）
大陸飲料企業蜜雪集團6日股價延續上市以來的上漲勢頭，盤中，蜜雪集團股價一度漲至349港元，漲超17%，再創上市新高，市值突破1300億港元。（圖／取自蜜雪冰城微博）

大陸茶飲品牌「蜜雪冰城」母公司蜜雪集團，3日甫在港交所掛牌上市，6日股價延續上市以來的上漲勢頭，盤中，蜜雪集團股價一度漲至355港元，漲超19%，再創上市新高，市值突破1300億港元（約合新台幣5493億元）。

界面新聞報導，國際投行對蜜雪集團的增長潛力高度評價。國金證券指出，公司通過「供應鏈智能化+下沉市場精細化」策略，在縣域市場形成 「降維打擊」能力；高盛則上調其目標市值，認為AI技術應用將進一步提升企業利潤。

近月共有2家機構給予蜜雪集團評級：3月4日，太平洋證券首次給予公司「增持」的評級，最高目標價格317.8港元；3月5日，中信建投首次給予公司「買入」評級。

數據顯示，蜜雪集團旗下的蜜雪冰城在2024年共賣出約90億杯飲料，創造約人民幣583億元零售額。截至2024年12月31日，蜜雪冰城共擁有46479家門市，若從門市數量來看，蜜雪冰城已成為全球最大的現製飲料企業。

在2022、2023以及2024年前9個月，蜜雪冰城分別實現人民幣136億、203億及187億的收入，按年增長31.2%、49.6%及 21.2%，淨利潤則分別為人民幣20億、32億以及35億，按年增長5.3%、58.3%及42.3%。

人民幣 台幣

延伸閱讀

川普在汽車關稅上讓步 道瓊反彈近500點、史指上漲逾1%

蜜雪冰城登港股 首日漲43%

越南亮麗經濟暗藏幽暗 中國「蜜雪冰城」低價搶市

東南亞穆斯林旅業訪港團 讚友善配套齊全 鍾情港式點心

相關新聞

DeepSeek有勁敵！阿里發布新開源模型 家用顯卡就能跑

阿里巴巴AI To C業務旗下AI應用「阿里通義」在6日正式發布最新的開源推理模型通義千問QwQ-32B，其官方介紹稱，...

華為余承東「出2張大牌」 官宣問界M9、M8上市時間

華為余承東日前發布視頻，稱自己要出牌了，牌還挺大。視頻裡，余承東手握一把牌，首先打出了一張9，很明顯，這就是將於本月上市...

陸2025年GDP目標能實現？陸發改委主任：充滿信心

大陸2025年政府工作報告將今年GDP增速目標設為5%，在6日舉行的大陸十四屆全國人大三次會議經濟主題記者會上，面對美媒...

飲品門市全球最多！蜜雪集團股價創新高 市值破5493億元

大陸茶飲品牌「蜜雪冰城」母公司蜜雪集團，3日甫在港交所掛牌上市，6日股價延續上市以來的上漲勢頭，盤中，蜜雪集團股價一度漲...

長安汽車董座：未來汽車是高科技產業 不以機械為基礎

大陸人大代表、長安汽車董事長朱華榮6日在人大重慶團組會議上表示，傳統汽車是分類非常明確的機械式行業，但他認為未來汽車產業...

陸GDP目標訂5%有「背後權衡」？陸學者：關鍵十年的起點

大陸2025年政府工作報告將今年GDP增速目標設為5%，實現難易程度如何？北京清華大學五道口金融學院副院長田軒認為，並非...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。