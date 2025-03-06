長安汽車董座：未來汽車是高科技產業 不以機械為基礎

大陸人大代表、長安汽車董事長朱華榮6日在人大重慶團組會議上表示，傳統汽車是分類非常明確的機械式行業，但他認為未來汽車產業是高科技產業，不再以機械為基礎，所以長安汽車正邁向科技公司轉型。

朱華榮說，「未來的汽車是智能汽車機器人，是妥妥的數字經濟的載體，如果再說系統，就是可進化的智能汽車機器人。原來在電影裡面看到那些科幻和夢想，實際上現在都在一步一步實現。」

朱華榮稱，長安汽車自2017年開始加大力度轉型，並推出三大計劃：新能源、智能化與全球化。為支撐前述計劃，朱華榮稱長安汽車構建全球六國十地的研發中心，包括美國、英國、義大利、德國與日本等，擁有來自31個國家和地區的1.8萬人的研發隊伍。特別之處在於，長安汽車原來是一個機械式企業、傳統製造業，現在研發人員有5000多位來自於軟體和智能化人才隊伍。

朱華榮現場也透露，「我們5年前就已實現了開始向外資和合資品牌輸出我們的技術平台和產品。」但他同時說，「因為眾多原因，不便向大家透露更多的合作信息。」

朱華榮也提出了長安汽車的戰略目標，稱到2030年要力爭整個集團銷量達到500萬輛，特別是自主品牌要達到400萬輛以上，力爭銷量數據能進入世界前十。

朱華榮現場帶了一個汽車小模型對眾人演示，稱重慶汽車業者如長安汽車與賽力斯汽車，在中國大陸創造「新豪華」板塊，與傳統豪華作為對應。該板塊以高顏值、高科技與高價值的「三高」，創造獨特的魅力。

汽車業為重慶市重點產業之一。重慶日報網報導，2024年重慶新能源汽車產量達到95.3萬輛，年增90.5%﹔整車生產規模進入全大陸各省市前三位﹔汽車產業增加值增長26.7%，對全市工業增加值增長的貢獻率達到66.7%，帶動重慶GDP躍居大陸全國城市第4位。

也因此，出席十四屆全國人大三次會議的重慶代表團，向大會提交全團建議《關於支持重慶加快建設世界級智能網聯新能源汽車產業集群的建議》，並呼籲大陸能在國家層面能給予重慶更多支持。