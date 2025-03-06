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DeepSeek有勁敵！阿里發布新開源模型 家用顯卡就能跑

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
阿里巴巴AI To C業務旗下AI應用「阿里通義」6日發布最新的開源推理模型通義千問QwQ-32B。圖／取自快科技
阿里巴巴AI To C業務旗下AI應用「阿里通義」6日發布最新的開源推理模型通義千問QwQ-32B。圖／取自快科技

阿里巴巴AI To C業務旗下AI應用「阿里通義」在6日正式發布最新的開源推理模型通義千問QwQ-32B，其官方介紹稱，透過大規模強化學習，千問QwQ-32B在數學、代碼及通用能力上進步飛躍，整體性能比肩DeepSeek-R1，同時大幅降低部署使用成本，在消費級顯卡上能實現本地部署。

使用者已可免費下載及商用QwQ-32B模型，或透過網頁版Qwen Chat體驗，該模型也將免費上架通義App。

阿里通義團隊表示，QwQ-32B模型針對數學和編程任務、通用能力分別進行2輪大規模強化學習，在32B的模型尺寸上獲得推理能力提升，印證了大規模強化學習（Reinforcement Learning，一種機器學習技術）可顯著提高模型性能。

該團隊指，千問QwQ-32B能提供極強的推理能力，以及滿足更低的資源消耗需求，背後關鍵在於強化學習。該團隊表示，希望能夠證明強大的基礎模型疊加大規模強化學習，也許是一條通往通用人工智能（AGI）的可行之路。

此外，QwQ-32B模型中還集成了與智能體（AI Agent，指的是能夠自主做出決策、完成行動，且毋需人類介入的人工智慧）相關的能力，能在使用工具的同時進行批判性思考，以及根據環境回饋調整推理過程。

受此消息影響，6日阿里巴巴集團港股早盤大幅高開漲逾6%，截至午盤漲逾7%。

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