陸各城市消費增速分化嚴重 北上廣消費品零售衰退

大陸今年的政府工作報告中提及十大工作任務，首重提振消費、全方位擴大國內需求，陸媒指，從大陸各個城市發布數據中發現，大陸的城市消費增速分化嚴重，尤其頭部城市（指上海、北京、深圳、重慶、廣州等地）消費疲軟狀況明顯，報導分析，認為這是因為居民對經濟形式的判斷更為敏感，在消費選擇轉趨保守。

2024年，大陸社會消費品零售總額年增3.5%，較2023年回落3.7個百分點，增速遠低於疫情前8%以上的水準。內需對經濟增長的貢獻率為69.7%，其中最終消費支出的貢獻率為44.5%，較2023年有所下降。

澎湃新聞整理大陸各縣市數據發現，在2024年172個可用城市統計數據中，社會消費品零售總額最高的是上海，達到人民幣1兆7940億元，最低的是甘肅省甘南藏族自治州，僅有人民幣51.98億元，相差345倍。

從增速方面來看，整體上呈現出「腰部城市」消費情況好於頭部和尾部城市的情況，當前GDP在人民幣2500億至1兆元之間的城市（腰部城市）社會消費品零售總額增速較高；而兆元級城市（頭部城市），和GDP在人民幣2500億元以下的城市（尾部城市）增速較低。

「腰部城市」處於新產業和城市化投資的紅利期，往往能以較低成本承接頭部城市的產業轉移。由於基數較低，一個新興產業投資的大項目即可顯著拉動增速。同時，這些城市借鑑頭部城市發展經驗，有效規避投資風險。這個階段政府支出增加，居民收入上漲，需求升級旺盛，對「以舊換新」等政策有較好反應，在電商、文旅方面的表現也比較優異。

而頭部城市作為經濟規模最大、產業結構最更新、外來人口最多、社會消費品零售總額基數最高的一組，卻是消費衰退最嚴重的一組城市。2024年27個兆級城市的平均社會消費品零售總額增速為2.6%，平均消費占GDP比率為34.7%，均為四類城市中最低值。其中，北上廣作為大陸一線城市消費品零售總額衰退最為嚴重，天津是負增長，濟南、佛山、東莞也趨於零增長。

大陸頭部城市消費疲軟的狀況明顯，一部分原因是高收入群體因預期變化轉向保守消費，報導稱，調查發現，月收入愈高、教育程度愈高的消費者，因預期變化轉向保守消費的比率就越高，顯示這群人對經濟形式的判斷更為敏感。

另外，由於大陸「重投資、重製造、重出口、輕人、輕消費」的發展特性，當前大陸兆元級城市承擔促進戰略性新興產業和未來產業的戰略責任，需要大額集中的投資，且回報周期長、風險大，可能擠壓消費。