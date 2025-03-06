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大陸多款可重複使用火箭 今年將首飛或試驗

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
去年9月，由藍箭航天自主研發的朱雀三號可重復使用垂直回收試驗箭，在酒泉衛星發射中心完成10公里級垂直起降返回飛行試驗。（取自上觀新聞）
去年9月，由藍箭航天自主研發的朱雀三號可重復使用垂直回收試驗箭，在酒泉衛星發射中心完成10公里級垂直起降返回飛行試驗。（取自上觀新聞）

2025年大陸「政府工作報告」指出，要加快商業航天等增長引擎。中國航天科技集團有限公司第一研究院某型運載火箭設計師容易日前表示，大陸目前正在積極推動可重複使用火箭技術的突破，預計在今年多款可重複使用火箭就能實施首飛或試驗。

央視報導，中國航天科技集團和大陸民營企業藍箭航天，去年都完成可重複使用火箭10公里級垂直起降飛行試驗。今年還將有包括朱雀三號、天龍三號等在內的多款可重複使用火箭，實施首飛或者進行相應的試驗。

容易指出，大陸正在研製的新一代載人火箭，也包括一型可重複使用火箭。新一代的載人運載火箭，嚴格意義上說是一個系列，至少包括2個構型。一個是外界比較熟悉的用於登月的長征十號。還有一個火箭是規模更小的，主要是空間站運人運貨的火箭，要進行升級換代。

容易也稱，上述提到的2款構型，本身的一些特點，比較適合進行回收和重複使用，所以被賦予使命，就是要做重複使用和回收相關的設計，他指這2型火箭目前整體進展都比較順利，「一定會盡早跟大家見面。」

去年9月，由藍箭航天自主研發的朱雀三號可重複使用垂直回收試驗箭，在酒泉衛星發射中心完成10公里級垂直起降返回飛行試驗。央視稱，這象徵大陸商業航天在可重複使用運載火箭技術取得重大突破，為將來實現「大運力、低成本、高頻次、可重複使用」的航天發射，邁出了關鍵性的一步。

今年2月，從事低成本商業航天發射業務的星河動力航天科技創始人劉百奇表示，2025年將主要的研發力量投入朱雀三號，預計下半年完成首飛。

央視 火箭 設計師

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