受管制影響 艾司摩爾：大陸今年銷售占比將持續下降

總部位於荷蘭的全球晶片製造設備大廠艾司摩爾（ASML）5日發布2024年年報顯示，中國大陸在2024年為ASML最大市場，貢獻101.95億歐元的收入，總營收中占比達36%，但愈來愈多大陸企業受到出口限制影響，ASML稱，未來仍面臨更嚴格的管制與可能的反制措施，預計2025年來自大陸的銷售占比將持續下降。

艾司摩爾在2024年實現銷售淨額283億歐元，較2023年增長2.6%；淨利潤為75.71億歐元，較2023年降低了3.4%；研發支出增長8.1%至43.04億歐元。

ASML方面表示，宏觀經濟的不確定性，尤其是技術主權傾向和出口管制舉措，導致部分客戶在2024年保持謹慎，更加小心地控制資本支出和現金流。

ASML的主要客戶包括台灣的台積電、南韓的三星與SK海力士、大陸的中芯國際以及美國的英特爾等。按地域分，中國大陸為2024年ASML最大市場（101.95億歐元），其次是南韓（64.09億歐元）、美國（45.2億歐元）、台灣（43.54億歐元）、日本（11.56億歐元）和新加坡（2.85億歐元）；歐洲、非洲、中東地區合計13.22億歐元。

財新網指出，2022至2024的3年間，ASML的銷售總額增長33.4%，對中國大陸的銷售額增長3倍多。這和大陸晶片產業的成熟，以及晶片製造商在出口管制的預期下囤貨相關。

ASML表示，由於愈來愈多的大陸實體正受半導體進出口限制，公司正面臨著日益複雜的國際地緣政治和可能的反制措施帶來的持續風險。年報指出，ASML持續將出口管制作為關注重點，公司正與管理委員會共同討論該領域可能存在的風險和未來影響。同時，也計劃2025年在北京開設一個新的再利用和維修中心。