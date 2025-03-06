中國政府工作報告提新名詞 具身智能、瞪羚企業…反映未來政策重點

中國國務院總理李強昨天發表政府工作報告，當中有不少名詞首次寫入報告中，包括「具身智能」、「瞪羚企業」、「零基預算」等，都反映了未來中國政府的政策重點。

今年中國政府工作報告中提到，建立未來產業及投入增長機制，培育生物製造、量子科技、具身智能、6G等未來產業。

綜合中國媒體報導，「具身智能」的英文是Embodied Intelligence，也被稱為「體現智慧」，是指將人工智慧融入機器人等物理實體，賦予它們像人一樣有感知、學習和與環境動態相交互流的能力。人形機械人是具身智能的形態之一。

輝達執行長黃仁勳於2023年曾表示，下一波人工智慧浪潮將是「具身智能」。

中國科技部國家科技專家周迪表示，具身智能和智慧機器人的分別，具身智能強調智慧與身體、環境緊密結合，將人工智慧融入物理實體。而智慧機器人是一種實體的設備或機器，不一定具備具身智能強調的高度智慧和自主學習的能力，更多時候是具身智能一種常見的載體。

李強在政府工作報告中又指出，要梯度培育創新型企業，促進專精特新中小企業發展壯大，支持獨角獸企業、瞪羚企業發展，讓更多企業在新領域新賽道跑出。

瞪羚企業的概念於上世紀90年代出現，根據中國國家標準「高成長企業分類導引」，瞪羚企業是指商業模式得到市場認可，收入或僱員人數達到一定規模，已經成功跨越創業「死亡谷」並進入高速成長期的高成長企業。

瞪羚企業的特點是成長速度快、創新能力強、專業領域新、發展潛力大，但企業規模並不大，屬中小企業。

今年政府工作報告中又提到，要展開中央部門零基預算改革試點，支持地方深化零基預算改革，在支出標準、績效評價等關鍵制度上積極創新。

零基預算是指不考慮過去的預算項目和收支水平，以零為基點編制的預算。一切以實際需要出發，不再受以往預算安排情況的影響。