雷軍：陸科技創新受認可

大陸全國人大代表，小米集團創始人、董事長兼首席執行官雷軍5日走上十四屆全國人大三次會議首場代表通道。他在答問時稱，全球用戶愈來愈認可中國大陸科技創新價值。

中新社報導，「今年是小米創業15周年，過去15年的創業經歷讓我深刻體會到，無論是傳統產業轉型升級，還是培育壯大新興產業，都離不開科技創新。」雷軍稱，五年前，小米就下決心加大科技創新力度，進一步投資底層核心技術，當時規畫了五年要投1000億元（人民幣，下同）。

五年過去，小米投資約1050億元。雷軍說，巨額的研發投資給小米帶來了巨大變化。

據他介紹，在手機業務方面，小米已連續18個季度排在全球手機市場前三，並持續衝刺高端市場。同時，小米的智能家居物聯網平台連接設備數也是全球最大。這一切都表明，全球用戶愈來愈認可中國大陸科技創新的價值。

雷軍表示，小米作為中國大陸製造業發展的建設者和受益者，將繼續堅持走科技創新道路，走高端化發展道路，加快培育新質生產力，把最新的人工智能技術應用到各個終端上，讓消費者能享受科技帶來的美好生活。