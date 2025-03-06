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陸今年GDP訂增長5%目標 赤字率訂4% 史上最高

經濟日報／ 特派記者黃雅慧陳政錄／北京5日電
大陸國務院總理李強在政府工作報告中強調，要以更大力道穩定和擴大就業。中新社
大陸國務院總理李強在政府工作報告中強調，要以更大力道穩定和擴大就業。中新社

大陸國務院總理李強昨（5）日在兩會政府工作報告提出，今年大陸GDP增長目標訂為5%左右，和過去兩年相同，也符合各界預期。至於赤字率則訂在4%左右，來到歷史最高。

分析指出，北京將積極推出刺激經濟措施，並向美國華府發出訊號，表明可以抵禦新一輪中美貿易戰考驗。

今年政府工作重點中，提振消費（擴大內需）被放在首位，其次就是發展新質生產力（科技）。國泰君安分析師表示，李克強報告中「消費」一詞被提及31次，高於去年的21次。而在促進消費上，李強提及要安排超長期特別國債人民幣3,000億元（約新台幣1.35兆元）支持消費品「以舊換新」。

大陸經濟增長目標及實際情況
大陸經濟增長目標及實際情況

根據李強政府工作報告，今年實施更加積極的財政政策。赤字率擬按4%安排，比去年提高1個百分點，赤字規模人民幣5.66兆元，比上年年初預算增加1.6兆元；居民消費價格（CPI）漲幅2%左右；居民收入增長和經濟增長同步。

同時，擬發行超長期特別國債人民幣1.3兆元，較去年增加3,000億元；擬發行特別國債人民幣5,000億元，支持國有大型商業銀行補充資本。

李強稱，要實施適度寬鬆的貨幣政策，適時降準降息，保持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配，同時優化和創新結構性貨幣政策工具，更大力度促進樓市股市健康發展。

李強並指，支援人工智能（AI）大模型廣泛應用，大力發展智能網聯新能源汽車、AI手機、電腦、機器人等新一代智能終端和製造裝備。推動商業航太、低空經濟等新興產業安全健康發展。建立未來產業投入成長機制，培育生物製造、量子科技、具身智能、6G等未來產業。

2025年財政預算草案報告中，國防支出（軍費預算）編列人民幣1兆7,846.65（約新台幣8.03兆元），年增7.2%，增幅和去年相同。

負責草擬今年「政府工作報告」的大陸國務院研究室主任沈丹陽昨日表示，今年大陸設定5%左右的增長目標綜合考慮了內外形勢和各方面因素，「兼顧了需要與可能」，雖然高於一些機構的預測，但官方充滿信心，他也提到此目標絕非輕而易舉，「必須付出非常艱苦的努力」。

美媒《華爾街日報》指出，大陸日前採取一系列報復措施反擊美國加徵關稅，並為今年設定強勁的經濟增長目標，「北京方面在向華盛頓發出信號，表明中國可以承受住新一輪中美貿易戰考驗」，同時打算為在貿易戰重燃前就已陷入低迷的經濟端出更多刺激措施。

人民幣 新台幣 消費

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