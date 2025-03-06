TCL高階TV出貨超車LG

市場調查機構CounterPoint Research發布報告指出，2024年全年電視出貨量達到2.3億台，年增2%。其中，TCL在2024年第4季的高階電視市場出貨量增長超過一倍，擠下LG，名列第二名。

報告指出，包含QD-MiniLED、QD-LCD、NanoCell、LCD 8K和QD-OLED等電視產品所組成的高階電視市場，出貨量在2024年第4季度創下歷史新高，年增51%；2024全年出貨量年增38%。

2024年第4季全球高階電視市場的出貨量排名，三星的市占率下降12個百分點至29%，TCL增長8個百分點至20%，成為市占率排名第二的品牌，LG則下滑7個百分點至19%。

TCL在2024年第3季報告中也指出，報告期內，TCL的電視面板市占穩居全球第二，65吋和75吋市場全球第一，65吋及以上產品出貨面積占比提升至55%。