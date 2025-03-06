陸服務業擴張 小步伐加快

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸2月財新服務業PMI回升至51.4，回升0.4個百分點，高於市場預期的50.7。中新社
大陸2月財新服務業PMI回升至51.4，回升0.4個百分點，高於市場預期的50.7。中新社

大陸服務業經營活動加速擴張，供需持續改善。2月財新中國服務業PMI回升至51.4，較前月上升0.4個百分點，高於市場預期的50.7，顯示服務業擴張步伐小幅加快。

先前公布的2月財新中國製造業PMI回升0.7個百分點至50.8，是近三個月來高位；服務、製造業兩大行業景氣回溫，推動當月財新綜合PMI上行0.4個百分點至51.5。

大陸國家統計局近期公布數據則顯示，2月官方製造業PMI上升1.1個百分點至50.2，重回擴張區間；服務業PMI則下降0.3個百分點至臨界點50.0；主要受製造業景氣改善的影響，當月的綜合PMI產出指數為51.1，高於前值1.0個百分點，顯示生產經營活動總體穩中有升。

財新數據方面，2月的商業活動指數和新訂單總量指數均連續第26個月保持在50以上，並且均較1月小幅上升。

外部需求改善，新出口訂單指數升至三個月高點，並保持在擴張區間。

儘管需求改善提振了一些企業的招聘，但許多受訪企業仍持謹慎態度，2月就業指數回升至擴張區間，但增幅很小。

同時，2月大陸的市場信心也有所改善，未來活動預期指數連續第二個月上升。財新智庫高級經濟學家王喆表示，服務業供需均有擴張，外需同樣增長，2月新出口訂單指數高於榮枯線，並取得近三個月以來新高。

王喆同時指出，服務業價格仍然承壓，成本端價格的下降堅定了服務業企業降價促銷的決心，銷售價格同樣微降。

當前經濟面臨的困難和壓力依然較大，居民就業和收入不確定性增加，對於進一步擴大內需、夯實經濟底部形成制約。

PMI 製造業

延伸閱讀

美ADP「小非農」報告 2月增聘7.7萬人比預期少快一半

陸全國政協「台聯」小組會 倡對台宣傳「中國民主」

2月PMI寫9個月高點 學者：留意關稅前拉貨效應

亞德客2月營收創同期新高 估今年穩定成長

相關新聞

陸今年GDP訂增長5%目標 赤字率訂4% 史上最高

大陸國務院總理李強昨（5）日在兩會政府工作報告提出，今年大陸GDP增長目標訂為5%左右，和過去兩年相同，也符合各界預期。...

刺激消費 陸祭人民幣3000億「以舊換新」

大陸國務院總理李強5日在十四屆全國人大三次會議作政府工作報告，提及今年大陸政府工作重點，在促消費方面，李強指出，要安排超...

陸服務業擴張 小步伐加快

大陸服務業經營活動加速擴張，供需持續改善。2月財新中國服務業PMI回升至51.4，較前月上升0.4個百分點，高於市場預期...

大陸調控推動鋼鐵業減產 舒緩供應過剩局面

大陸的鋼鐵業產能過剩，正在引發全球貿易摩擦。據外媒報導，大陸作為全球最大鋼鐵生產國和消費國，北京中央將透過推動鋼鐵行業減...

TCL高階TV出貨超車LG

市場調查機構CounterPoint Research發布報告指出，2024年全年電視出貨量達到2.3億台，年增2%。其...

雷軍：陸科技創新受認可

大陸全國人大代表，小米集團創始人、董事長兼首席執行官雷軍5日走上十四屆全國人大三次會議首場代表通道。他在答問時稱，全球用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。