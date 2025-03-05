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陸2025經濟增長目標定在5%左右 專家：政策連續性、與穩就業

聯合報／ 記者黃雅慧／北京即時報導
今年兩會政府工作報告將消費者物價指數目標下調至2%，也是2004年以來首次低於3%。分析認為既是當前物價低迷壓力的直接體現，也反映了促進物價合理回升的緊迫性。圖為北京王府井購物街上民眾。記者黃雅慧／攝影
今年兩會政府工作報告將消費者物價指數目標下調至2%，也是2004年以來首次低於3%。分析認為既是當前物價低迷壓力的直接體現，也反映了促進物價合理回升的緊迫性。圖為北京王府井購物街上民眾。記者黃雅慧／攝影

大陸今年經濟增長率訂在5%左右，各界紛推出解讀，全國人大代表、清華大學國家金融研究院院長田軒5日在14屆全國人大三次會議會場外受訪解讀，政府工作報告將經濟增長目標訂在約5%左右，有兩層面意義：一是保持政策的連續性，二是與穩就業、防風險、助消費有關。

田軒表示，從政策銜接角度而言，要想在2035年實現中等發達國家目標，有經濟學家預測，未來10年可能至少要百分之保持一個年均4.6%左右的經濟增長，所以未來還有10年定到5%左右，能為未來10年其實留住的空間，這個是政策目標的銜接。

田軒指出，5%的經濟增長率對老百姓切身體驗其實很重要，有研究發現，一個點的經濟增長就能夠帶動240萬的就業。5個點的增長實際能帶動1,200萬的就業。如果有政策的補貼和支持，能再有100萬就業，基本上就能夠實現新增就業1,300萬的目標。

另一個值得注意的是，消費者物價指數今年下調至2%，也是2004年以來首次低於3%。

田軒認為，這意味讓物價有溫和的回暖，讓經濟能夠熱絡起來，物價有豐富的土壤，企業綜合的增長，企業能夠擴大投資，從而能夠創造更多的就業機會，老百姓的收入水平也提高，消費支出也會提升，進一步激發企業投資熱情，形成一個良性循環「正反饋」。

第一財經報導，粵開證券首席經濟學家羅志恒則認為，這既是當前物價低迷壓力的直接體現，也反映了促進物價合理回升的緊迫性，2025年政策對物價的重視程度將會更高。

而要達到5%的經濟增長目標，田軒指出仍有很多工作要做，他認為首要擴大內需，有效需求不足是當前經濟比較大的問題，包括要提升就業，才能促進消費，同時也需要有效投資；與此同時，他認為也要發展新興市場，包括DeepSeek或是扭秧歌的機器人，抑或是大陸國產動畫電影哪吒2帶來超百億票房的文化創新、還有河南超市胖東來的創新商業模式等，代表大陸具備創新土壤，下一步應該厚植創新土壤。

不過，有觀點認為大陸要實現5%左右的經濟增長目標非常困難，法國外貿銀行亞太區首席經濟師艾西亞（Alicia García-Herrero)表示，雖然此目標符合預期，但形容為非常困難的目標。因為中國有以兆美元計的貿易順差，以這個貿易順差繼續保持的可能性不大。

全國人大代表、清華大學國家金融研究院院長田軒5日在14屆全國人大三次會議會場外受訪解讀，政府工作報告將經濟增長目標訂在約5%左右，有保持政策連續性與穩就業、助消費等兩層意涵。記者黃雅慧／攝影
全國人大代表、清華大學國家金融研究院院長田軒5日在14屆全國人大三次會議會場外受訪解讀，政府工作報告將經濟增長目標訂在約5%左右，有保持政策連續性與穩就業、助消費等兩層意涵。記者黃雅慧／攝影

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