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政府工作報告涉房地產內容 分析：限購政策可能調整

中央社／ 台北5日電
中國國務院總理李強今天做政府工作報告，在房地產方面提到「因城施策調減限制性措施」。分析指出，這表示今年政策的一個重要導向，即限購政策還有調整的可能。中新社
中國國務院總理李強今天做政府工作報告，在房地產方面提到「因城施策調減限制性措施」。分析指出，這表示今年政策的一個重要導向，即限購政策還有調整的可能。中新社

中國國務院總理李強今天做政府工作報告，在房地產方面提到「因城施策調減限制性措施」。分析指出，這表示今年政策的一個重要導向，即限購政策還有調整的可能。

今年的政府工作報告中，房地產方面是列入「有效防範化解重點領域風險，牢牢守住不發生系統性風險底線」。報告描述，持續用力推動房地產市場止跌回穩。因城施策調減限制性措施，加力實施城中村和危舊房改造，充分釋放剛性和改善性住房需求潛力。

報告描述，要優化城市空間結構和土地利用方式，合理控制新增房地產用地供應。盤活存量用地和商辦用房，推進收購存量商品房，在收購主體、價格和用途方面給予城市政府更大自主權。拓寬保障性住房再貸款使用範圍。發揮房地產融資協調機制作用，繼續做好保交房工作，有效防範房企債務違約風險。

據財聯社報導，浙商證券地產分析師楊凡指出，這次關於房地產的表述跟以前不太一樣，此次明確指示，要兜住房企下行風險。

58安居客研究院院長張波指出，這次政府工作報告，對房地產著墨頗多，尤其體現短期實現行業去風險、長期推進房地產發展新模式的思路，通過寬鬆的貨幣政策以及更積極有為的宏觀措施，來化解行業債務風險、構建雙軌制住房體系、釋放改善性需求，並充分落實新型城鎮化戰略，以推動行業向高質量發展過渡。

張波表示，2025年依然是行業去風險的重要年份，而通過白名單項目融資，能推動房企轉向合規融資和精細化運營，促進房地產行業向高質量發展過渡。

政府工作報告中提到，「因城施策調減限制性措施」。上海易居房地產研究院副院長嚴躍進指出，「該表述在中央經濟工作會議的文件中沒有提及，這意味著今年政策一個重要導向，即限購政策還有調整和優化的可能。」同樣需要注意的是，此次並沒有提及「完全廢除限制性措施」。

中指院政策研究總監陳文靜分析，2025年，結合房地產市場運行情況，核心城市有望繼續調減限制性政策，如北京、上海放開郊區限購，北上深取消大面積段限購，讓更多剛需和改善人群入市。

陳文靜說明，更多二線和三、四線城市或聚焦於加大購房補貼力度、優化公積金政策、降低房貸利率和交易費用等方面。

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