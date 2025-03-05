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大陸今年GDP目標5% 法國外貿銀行：非常困難目標

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸兩會定下今年國內生產毛額（GDP）目標增長為5%左右，法國外貿銀行亞太區首席經濟師艾西亞（Alicia García-Herrero）5日表示表示，雖然此目標符合預期，但她形容為非常困難的目標。（新華網）
大陸兩會定下今年國內生產毛額（GDP）目標增長為5%左右，法國外貿銀行亞太區首席經濟師艾西亞（Alicia García-Herrero）5日表示表示，雖然此目標符合預期，但她形容為非常困難的目標。（新華網）

大陸兩會定下今年國內生產毛額（GDP）目標增長為5%左右，法國外貿銀行亞太區首席經濟師艾西亞（Alicia García-Herrero）5日表示表示，雖然此目標符合預期，但她形容為非常困難的目標。

香港信報報導，她解釋，因為大陸有以兆美元計的貿易順差，這個貿易順差繼續保持的可能性不大。

此外，赤字率提升至4%左右，赤字規模人民幣5.66兆元，兩個數字均比去年高。艾西亞認為，大陸會推出更多刺激政策，兩會顯示大陸將更加重視境內需求，尤其是美國已向大陸加徵關稅。

展望人民幣走勢，她認為，近期美元指數稍弱，人民幣匯價可稍為向上，將會在7.1至7.2左右徘徊，不會強於此水平，而衡量人民幣對一籃子貨幣匯率變動的人民幣匯率指數（CFETS）將會持穩。

香港明報報導，艾西亞曾於2月18日發表報告稱，大陸政府很有可能將2025年的GDP增速目標繼續設定在5%，以延續農曆新年期間的強勁勢頭，幫助全年經濟增速企穩。基於對大陸政府擴張政策的預期，將2025年的GDP增速預測從之前的4.5%上調至4.7%。

艾西亞指出，雖然大陸農曆新年期間強勁的消費，以及人工智慧帶發展帶來的信心，總體來說是一個更加積極的信號，這為政府進一步鞏固穩定增長奠定了基礎。然而，通縮壓力、美國的關稅政策以及貿易戰可能導致的出口放緩等挑戰，對增長前景構成風險。如果沒有額外的財政和貨幣政策來支持消費，消費增長將難以抵消投資和出口減速帶來的雙重壓力。

人民幣 美國 西亞

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