李強工作報告的新名詞：具身智能、瞪羚企業是什麼？

大陸國務院總理李強5日發表約1萬字的政府工作報告，因勾勒出全年施政重點而備受關注。值得注意的還有，李強今年的報告出現了若干新名詞，包括：「具身智能」、「智能機器人」、「瞪羚企業」等。

李強在提到大陸今年將培育的「未來產業」時，列舉四大項目：生物製造、量子科技、具身智能、6G。其中「具身智能」對許多人來說應該十分陌生。

具身智能（Embodied Intelligence），台灣多譯為「體現智慧」。新華社早前在一篇報導中曾解釋，「具身智能」是指將AI融入機器人等物理實體，賦予它們像人一樣感知、學習和與環境動態交互能力。

報導形容，如果將大模型視為「有趣的靈魂」，「具身智能」賦能的人形機器人則有了「好看的皮囊」，已在多個領域成為人類的有力助手。

輝達執行長黃仁勳2023年就曾預測，下一波AI浪潮將是「Embodied Intelligence」。

此外，李強在今年政府工作報告中還提到，大陸今年持續推進「人工智能+」行動，將數字技術與製造優勢、市場優勢更好結合起來，支持大模型廣泛應用，大力發展智能網聯新能源汽車、人工智能手機和電腦、智能機器人等新一代智能終端以及智能製造裝備。

其中關於「智能機器人」（Intelligent Robot），百度百科的解釋是：一種整合多種先進技術的機械設備，具備感知、決策和執行能力，能夠模仿或執行人類的行為和任務，是將體力勞動和智力勞動高度結合的產物，構建能「思維」的人造機器。

對於「具身智能」和「智能機器人」的區別，大陸科技部國家科技專家周迪告訴第一財經記者，具身智能強調智能與身體、環境緊密結合，將人工智能融入物理實體；智能機器人則是一種實體的設備或機器，不一定都具備具身智能強調的高度智能和自主學習能力，更多時候是具身智能一種常見的載體。

至於李強在政府工作報告中提到，大陸今年將梯度培育創新型企業，促進專精特新中小企業發展壯大，支持獨角獸企業、瞪羚企業發展，讓更多企業在新領域新賽道跑出加速度。

當中的「瞪羚企業」，中國日報早前曾報導，「瞪羚企業」（Gazelle Company）是美國經濟學家戴維· 伯奇（David Birch）在1980年代提出的，指創業後跨過「死亡谷」，以科技創新或商業模式創新為支撐進入高成長期的中小企業。

報導稱，瞪羚企業具有成長速度快、創新能力強、專業領域新、發展潛力大等特點。

大陸胡潤研究院2022年首度發布《全球瞪羚企業》名單，其評選的標準是2000年後成立、三年內最有可能達到獨角獸級市值10億美元的高成長性企業。

在今年1月發布的最新名單中，胡潤研究院在全球共找到了803家瞪羚企業，分布在38個國家。其中，美國和中國分別有330家和258家，占全球總數的73%，當中沒有任何台灣企業。瞪羚企業主要分布在金融科技、SaaS、生物科技和AI等領域。