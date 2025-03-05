大陸國務院研究室：GDP增長5%目標「須付出艱苦努力」

負責草擬今年「政府工作報告」的大陸國務院研究室主任沈丹陽5日表示，2025年大陸國民生產毛額（GDP）設定5%左右的增長目標符合實際，符合大陸經濟發展規律，是可以實現的。當然，實現這個目標也絕非輕而易舉，「必須付出非常艱苦的努力。」

重慶日報集團移動新聞用戶端「上游新聞」報導，沈丹陽在大陸國務院召開「政府工作報告」吹風會上指出，「政府工作報告」將今年經濟增長的預期目標定在5%左右，這一目標雖然高於一些機構的預測，但是是經過反覆研究論證設定的。

沈丹陽提到，在設定這個目標之前，國務院派了很多工作調研組到各地，聽取相關部門、專家學者、企業等多方面意見和建議。設定這樣的目標，綜合考慮了國內外形勢和各方面因素，兼顧了需要與可能。這個目標可能高於國外一些機構的預測，但任何經濟預測都是假定條件下的推演，預測結果往往也會隨著環境條件、宏觀政策力度、改革舉措有所改變，往年也有這種情況。

沈丹陽認為，從大陸發展實踐和各國經驗看，能不能實現發展目標，一看發展態勢，二看能力條件，三看支撐政策。綜合這幾方面因素，他對實現今年這樣的增長目標充滿信心。

他進一步指出，首先要看到大陸經濟持續回升向好的態勢，還在不斷鞏固拓展；其次要看到大陸經濟發展累積很多積極有利條件；最後要看到宏觀經濟政策和各方面政策舉措提供了強有力的支持。

沈丹陽稱，一攬子增量政策和存量政策正持續發揮作用，特別是今年實施多年未有的、更加積極有為的宏觀政策組合，勢必為經濟增長提供強有力的政策支撐。還要看到，宏觀經濟政策實際上還留有後手，將會依據形勢變化動態調整、積極應對。